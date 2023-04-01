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Зеленський подякував Швейцарії: Важливо, коли нейтральні держави займають чітку позицію

Катерина ТищенкоСубота, 1 квітня 2023, 20:31
Зеленський подякував Швейцарії: Важливо, коли нейтральні держави займають чітку позицію
прапор Швейцарії, фото Pixabay

Президент Володимир Зеленський подякував Швейцарії, яка цього тижня приєдналася до 10-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Цього тижня Швейцарія приєдналася до десятого санкційного пакету Євросоюзу.

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Це важливо, коли держави, що є нейтральними у військово-політичному сенсі, все ж займають чітку моральну позицію до російського терору, до руйнації Росією глобального порядку, заснованого на правилах.

Лише в єдності можемо зберегти мир як основу міжнародних відносин, і я дякую Швейцарії за відповідні рішення".

Що передувало: Федеральна рада Швейцарії в середу ухвалила рішення запровадити проти Росії санкції, що відповідають десятому пакету економічних обмежень Європейського Союзу.

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Теми: ЗеленськийШвейцарія
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