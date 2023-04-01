Зеленський подякував Швейцарії: Важливо, коли нейтральні держави займають чітку позицію

Президент Володимир Зеленський подякував Швейцарії, яка цього тижня приєдналася до 10-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Цього тижня Швейцарія приєдналася до десятого санкційного пакету Євросоюзу.

Це важливо, коли держави, що є нейтральними у військово-політичному сенсі, все ж займають чітку моральну позицію до російського терору, до руйнації Росією глобального порядку, заснованого на правилах.

Лише в єдності можемо зберегти мир як основу міжнародних відносин, і я дякую Швейцарії за відповідні рішення".

Що передувало: Федеральна рада Швейцарії в середу ухвалила рішення запровадити проти Росії санкції, що відповідають десятому пакету економічних обмежень Європейського Союзу.