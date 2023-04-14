Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польська спецслужба порадила Медвєдєву і далі поєднувати алкоголь із наркотиками

"Європейська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 22:49

Польське Агентство внутрішньої безпеки дало пораду заступнику голови Ради національної безпеки Росії Дмитрію Медвєдєву, який заговорив про "зникнення" Польщі та її прем’єр-міністра Матеуша Моравецького.

Як повідомляє "Європейська правда", першим увагу на це звернуло видання "Бабель".

У п’ятницю вранці Медвєдєв у своєму Twitter прокоментував нібито слова Моравецького про те, що Україна має право завдавати ударів по території Росії, а остання точно програє війну з НАТО.

"Я не знаю, хто виграє чи програє таку війну, але, враховуючи роль Польщі як форпосту НАТО в Європі, ця країна напевно зникне разом з її тупим прем'єр-міністром", – додав він.

На це в Агентстві внутрішньої безпеки Польщі відреагували так: "Шановний пане Медвєдєв. Просимо пам’ятати, що поєднання алкоголю з наркотиками дуже небезпечне. Будь ласка, продовжуйте в цьому ж дусі".

Пізніше польська спецслужба жартома прокоментувала, що "взялась за дипломатію".

Колишній президент Росії неодноразово допускав хамські коментарі в бік України та західних держав і політиків. Зокрема в п'ятницю він похвалив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який назвав Україну "фінансово неіснуючою" державою.

"Молодець, сміливо і точно для європейського політика. Можна лише додати, що як тільки закінчиться західне фінансування, закінчиться сама Україна", – відреагував Медведєв.

Теми: ПольщаМедведєввійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує екстрені обмеження на імпорт зерна з України - FT

Снаряди для України: план ЄС гальмує, Франція і Польща влаштували суперечку – ЗМІ

Спалах бачили навіть у Білорусі, ППО над Києвом не працювала – Ігнат

фото, відеоШтовханина і зламані ролети у Лаврі: поліція затримала чотирьох хуліганів

фото Космічне агентство під час спалаху у Києві зафіксувало "високоенергетичну акустичну подію"

Сили оборони за добу знищили 21 ворожий "Шахед" із 26 – зведення

Усі новини...
Польща
Прем'єр Польщі: Війна в Україні може тривати кілька років
Підписання угоди з Польщею щодо експорту українського зерна перенесли на понеділок
Поразка України стане початком кінця "золотої доби" Заходу – прем’єр Польщі
Останні новини
12:52
СБУ завела справу на українських військових, які збирались викрасти російський літак
12:45
Мешканка Херсона виступила перед Конгресом США і розповіла про воєнні злочини РФ
12:34
Після дощів у четвер синоптики обіцяють потепління
12:30
У російському Петербурзі почали розсилати електронні повістки
12:22
ЄС готує екстрені обмеження на імпорт зерна з України - FT
12:05
відео"Місія честі": воїни ССО врятували тіло загиблого побратима з-під носа ворога
11:57
У Чехії заявили, що перевірки зерна та м'яса з України не виявили жодних проблем
11:56
У двох регіонах Росії впали безпілотники, один із них – в аеропорту
11:54
McDonald's змінює рецепти бургерів
11:40
Помер український скульптор Володимир Мельниченко
Усі новини...
Реклама: