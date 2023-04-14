Польська спецслужба порадила Медвєдєву і далі поєднувати алкоголь із наркотиками
Польське Агентство внутрішньої безпеки дало пораду заступнику голови Ради національної безпеки Росії Дмитрію Медвєдєву, який заговорив про "зникнення" Польщі та її прем’єр-міністра Матеуша Моравецького.
Як повідомляє "Європейська правда", першим увагу на це звернуло видання "Бабель".
У п’ятницю вранці Медвєдєв у своєму Twitter прокоментував нібито слова Моравецького про те, що Україна має право завдавати ударів по території Росії, а остання точно програє війну з НАТО.
"Я не знаю, хто виграє чи програє таку війну, але, враховуючи роль Польщі як форпосту НАТО в Європі, ця країна напевно зникне разом з її тупим прем'єр-міністром", – додав він.
На це в Агентстві внутрішньої безпеки Польщі відреагували так: "Шановний пане Медвєдєв. Просимо пам’ятати, що поєднання алкоголю з наркотиками дуже небезпечне. Будь ласка, продовжуйте в цьому ж дусі".
Пізніше польська спецслужба жартома прокоментувала, що "взялась за дипломатію".
Dear Mr Medvedev
Please remember that combining alcohol with drugs is very dangerous.
Please continue doing it.— Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (@ABNPoland) April 14, 2023ВІДЕО ДНЯ
Колишній президент Росії неодноразово допускав хамські коментарі в бік України та західних держав і політиків. Зокрема в п'ятницю він похвалив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який назвав Україну "фінансово неіснуючою" державою.
"Молодець, сміливо і точно для європейського політика. Можна лише додати, що як тільки закінчиться західне фінансування, закінчиться сама Україна", – відреагував Медведєв.