Польська спецслужба порадила Медвєдєву і далі поєднувати алкоголь із наркотиками

Польське Агентство внутрішньої безпеки дало пораду заступнику голови Ради національної безпеки Росії Дмитрію Медвєдєву, який заговорив про "зникнення" Польщі та її прем’єр-міністра Матеуша Моравецького.

Як повідомляє "Європейська правда", першим увагу на це звернуло видання "Бабель".

У п’ятницю вранці Медвєдєв у своєму Twitter прокоментував нібито слова Моравецького про те, що Україна має право завдавати ударів по території Росії, а остання точно програє війну з НАТО.

"Я не знаю, хто виграє чи програє таку війну, але, враховуючи роль Польщі як форпосту НАТО в Європі, ця країна напевно зникне разом з її тупим прем'єр-міністром", – додав він.

На це в Агентстві внутрішньої безпеки Польщі відреагували так: "Шановний пане Медвєдєв. Просимо пам’ятати, що поєднання алкоголю з наркотиками дуже небезпечне. Будь ласка, продовжуйте в цьому ж дусі".

Пізніше польська спецслужба жартома прокоментувала, що "взялась за дипломатію".

Dear Mr Medvedev



Please remember that combining alcohol with drugs is very dangerous.



Please continue doing it.