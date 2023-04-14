Польська спецслужба порадила Медвєдєву і далі поєднувати алкоголь із наркотиками

Польське Агентство внутрішньої безпеки дало пораду заступнику голови Ради національної безпеки Росії Дмитрію Медвєдєву, який заговорив про "зникнення" Польщі та її прем’єр-міністра Матеуша Моравецького.

Як повідомляє "Європейська правда", першим увагу на це звернуло видання "Бабель".

У п’ятницю вранці Медвєдєв у своєму Twitter прокоментував нібито слова Моравецького про те, що Україна має право завдавати ударів по території Росії, а остання точно програє війну з НАТО.

"Я не знаю, хто виграє чи програє таку війну, але, враховуючи роль Польщі як форпосту НАТО в Європі, ця країна напевно зникне разом з її тупим прем'єр-міністром", – додав він.

На це в Агентстві внутрішньої безпеки Польщі відреагували так: "Шановний пане Медвєдєв. Просимо пам’ятати, що поєднання алкоголю з наркотиками дуже небезпечне. Будь ласка, продовжуйте в цьому ж дусі".

Пізніше польська спецслужба жартома прокоментувала, що "взялась за дипломатію".

Dear Mr Medvedev



Please remember that combining alcohol with drugs is very dangerous.



Please continue doing it. ВІДЕО ДНЯ April 14, 2023

Колишній президент Росії неодноразово допускав хамські коментарі в бік України та західних держав і політиків. Зокрема в п'ятницю він похвалив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який назвав Україну "фінансово неіснуючою" державою.

"Молодець, сміливо і точно для європейського політика. Можна лише додати, що як тільки закінчиться західне фінансування, закінчиться сама Україна", – відреагував Медведєв.