Збройні сили ліквідували ще понад пів тисячі росіян
Неділя, 2 квітня 2023, 08:27
Українські захисники знищили за добу 560 окупантів, 2 танки та 4 артсистеми.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 174550 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3618 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6986 (+5) од,
- артилерійських систем – 2687 (+4) од,
- РСЗВ – 527 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 279 (+0) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2249 (+1),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5537 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 296 (+0).
Дані уточнюються.