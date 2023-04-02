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Збройні сили ліквідували ще понад пів тисячі росіян

Роман ПетренкоНеділя, 2 квітня 2023, 08:27
Збройні сили ліквідували ще понад пів тисячі росіян
речі росіян, фото генштабу

Українські захисники знищили за добу 560 окупантів, 2 танки та 4 артсистеми.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 174550 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3618 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6986 (+5) од,
  • артилерійських систем – 2687 (+4) од,
  • РСЗВ – 527 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 279 (+0) од,
  • літаків – 306 (+0) од,
  • гелікоптерів – 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2249 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5537 (+9) од,
  • спеціальна техніка ‒ 296 (+0).

Дані уточнюються.

Теми: Збройні силивійна
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