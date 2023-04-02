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Путін надіслав Лукашенку "підбадьорливу" телеграму

Роман ПетренкоНеділя, 2 квітня 2023, 09:41
Путін надіслав Лукашенку підбадьорливу телеграму
фото: тасс

Російський диктатор Володимир Путін відправив Олександру Лукашенку телеграму з нагоди "Дня єднання народів Росії та Білорусі", в якій похвалив "ефективну взаємодію країн попри безпрецедентний санкційний тиск".

Джерело: телеграма, яку цитує "РИА Новости"

Дослівно: "Не дивлячись на безпрецедентний санкційний тиск ззовні, ми ефективно координуємо зусилля на міжнародній арені, у сфері оборони і безпеки, успішно реалізуємо програми, спрямовані на зміцнення фінансово-економічного і нанотехнологічного суверенітету".

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Деталі: Путін нібито побажав білорусам "щастя і процвітання".

Зазначається, що диктатори зустрінуться цього тижня.

 

Довідка: Білорусь бере активну участь у війні проти України.

ВІДЕО ДНЯ

З її території летять ракети та дрони, з Білорусі нападали росіяни на початку війни, а досі там тренуються та лікуються окупанти.

Теми: ПутінЛукашенковійна
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