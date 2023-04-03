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У Європі арештували 22 підпільних торговців зброєю – Європол

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 18:36

У межах поліцейської операції Румунії та Болгарії за участі правоохоронців з 31 країни було арештовано 22 людей, підозрюваних у нелегальному збуті вогнепальної зброї.

Про це, як пише "Європейська правда"повідомило Європейське поліцейське агентство (Європол).

За даними правоохоронців, зловмисники купували дозволену сигнальну зброю в Туреччині, після чого переробляли її на здатну стріляти бойовими набоями вогнепальну. Її збували через нелегальні канали – як правило, злочинним групам.

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"Ця зброя була імпортована до ЄС і легально виставлена на продаж у Болгарії та інших країнах-членах ЄС. Однак після продажу вона часто переправлялася через кордон і перероблялася на летальну зброю в інших країнах ЄС або за його межами", – пояснюють у Європолі.

Національна поліція Румунії разом з іншими країнами-учасницями зібрала дані про підозрюваних торговців зброєю. Водночас збір даних проводився в деяких країнах-членах, де ці види зброї можна легально придбати без попереднього дозволу.

У межах операції, під якої припав на 20-24 лютого, правоохоронці здійснили 143 обшуки, вилучили 129 одиниць вогнепальної зброї та майже 1500 одиниць сигнальної зброї, приблизно 25 тисяч бойових і небойових набоїв, а також вибухівку.

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"Європол проаналізував зібрані дані і підготував пакети розвідувальної інформації для інформування країн про цілі і продажі зброї. Ці пакети стали основою для проведення днів скоординованих дій у лютому цього року", – додають у поліцейському агентстві.

Нагадаємо, минулого року повідомлялося, що Європейський Союз вживе заходів проти незаконної торгівлі зброєю у зв’язку з війною в Україні. Водночас в ЄС заявили, що інформація щодо "контрабанди зброї" з України є масованою пропагандою РФ.

Теми: арештзброяРумуніяБолгарія
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