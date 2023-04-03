Суд арештував начальницю Житомирської митниці зі спільниками

Суд заарештував начальницю Житомирської митниці та двох її спільників, викритих на корупції.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Начальниці Житомирської митниці, керівнику відділу та митному брокеру, викритим в організації корупційної схеми одержання хабарів за безперешкодне оформлення товарів, які завозяться на митну територію України, обрано запобіжні заходи.

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Зокрема суд арештував очільницю Житомирської митниці (за даними УП – Ольга Ільїнська) з альтернативою застави у розмірі 805 тисяч гривень, керівнику відділу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою 805 тис. грн, митному брокеру - арешт із заставою 671 тис. грн.

Як повідомлялося, вказані особи організували корупційний механізм митного оформлення імпортних товарів, пропонуючи надання незаконних послуг з приховування товару від митного контролю, підміни номенклатури тощо.

Правоохоронці задокументували декілька епізодів передачі підозрюваним грошових коштів за надані "послуги" з митного оформлення.

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Затримали фігурантів "на гарячому" під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди у сумі 2 тисяч доларів США та 50 тисяч гривень.

У межах слідства перевіряється причетність інших службових осіб митниці до протиправної схеми.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю та строк до трьох років, та з конфіскацією майна.