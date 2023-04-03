Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд арештував начальницю Житомирської митниці зі спільниками

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 квітня 2023, 18:39
Суд арештував начальницю Житомирської митниці зі спільниками
фото прокуратури

Суд заарештував начальницю Житомирської митниці та двох її спільників, викритих на корупції.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Начальниці Житомирської митниці, керівнику відділу та митному брокеру, викритим в організації корупційної схеми одержання хабарів за безперешкодне оформлення товарів, які завозяться на митну територію України, обрано запобіжні заходи.

Зокрема суд арештував очільницю Житомирської митниці (за даними УП – Ольга Ільїнська) з альтернативою застави у розмірі 805 тисяч гривень, керівнику відділу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою 805 тис. грн, митному брокеру - арешт із заставою 671 тис. грн.

Як повідомлялося, вказані особи організували корупційний механізм митного оформлення імпортних товарів, пропонуючи надання незаконних послуг з приховування товару від митного контролю, підміни номенклатури тощо.

Правоохоронці задокументували декілька епізодів передачі підозрюваним грошових коштів за надані "послуги" з митного оформлення.

Затримали фігурантів "на гарячому" під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди у сумі  2 тисяч доларів США та 50 тисяч гривень.

ВІДЕО ДНЯ

У межах слідства перевіряється причетність інших службових осіб митниці до протиправної схеми.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю та строк до трьох років, та з конфіскацією майна.

Теми: митницяхабаркорупціяЖитомирщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Три російські МіГи вилетіли з Білорусі в РФ

фотоУ Львові зносять самобуд УПЦ МП

фото, відео Журналісти знайшли "невелику хату" митрополита Павла на 580 квадратів

У 86-річного Берлусконі діагностували лейкемію – ЗМІ

Міноборони Британії прогнозує нові звільнення топ-військових РФ через провали в Україні

В ОП не виключають переговорів із РФ щодо Криму, якщо ЗСУ дійдуть до його кордонів

Усі новини...
митниця
Силовики затримали очільницю Житомирської митниці
Уряд звільнив скандального заступника керівника Держмитниці Черкасського
Уряд спростив правила ввезення дронів в Україну: більше жодних документів – Федоров
Останні новини
14:20
Сейм Литви: Саміт у Вільнюсі повинен запросити Україну в НАТО
14:20
Штутгартський музей прибрав підпис "російська художниця" в інформації про Олександру Екстер
14:20
Путін на зустрічі з Пушиліним визнав, що ЗСУ завдають втрат армії РФ
14:17
Подоляк заявив, що Україна не збирається торгуватись з Росією щодо Криму
14:06
Макрон у Пекіні закликав лідера Китаю переконати Росію припинити війну в Україні
13:59
У КМДА підрахували кількість туристів у столиці за 2022 рік
13:58
Курс валют на 6 квітня: гривня слабне проти долара та євро
13:50
За бороду витягати не будемо, але рішення виконають – Данілов про виселення УПЦ МП з Лаври
13:47
Росіяни в Криму вивели військову техніку з місць зберігання на північ – супутникові знімки
13:41
У Bayer розповіли деталі про 60 мільйонів євро інвестицій в Україну
Усі новини...
Реклама: