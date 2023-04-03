Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Суд арештував начальницю Житомирської митниці зі спільниками

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 квітня 2023, 18:39
Суд арештував начальницю Житомирської митниці зі спільниками
фото прокуратури

Суд заарештував начальницю Житомирської митниці та двох її спільників, викритих на корупції.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Начальниці Житомирської митниці, керівнику відділу та митному брокеру, викритим в організації корупційної схеми одержання хабарів за безперешкодне оформлення товарів, які завозяться на митну територію України, обрано запобіжні заходи.

Реклама:

Зокрема суд арештував очільницю Житомирської митниці (за даними УП – Ольга Ільїнська) з альтернативою застави у розмірі 805 тисяч гривень, керівнику відділу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою 805 тис. грн, митному брокеру - арешт із заставою 671 тис. грн.

Як повідомлялося, вказані особи організували корупційний механізм митного оформлення імпортних товарів, пропонуючи надання незаконних послуг з приховування товару від митного контролю, підміни номенклатури тощо.

Правоохоронці задокументували декілька епізодів передачі підозрюваним грошових коштів за надані "послуги" з митного оформлення.

ВІДЕО ДНЯ

Затримали фігурантів "на гарячому" під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди у сумі  2 тисяч доларів США та 50 тисяч гривень.

У межах слідства перевіряється причетність інших службових осіб митниці до протиправної схеми.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю та строк до трьох років, та з конфіскацією майна.

Теми: митницяхабаркорупціяЖитомирщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
митниця
Дію "еЧерги" для проходження митниці незабаром поширять на автобуси та легковики
Від автомобілів до цигарок і лісоматеріалів: який конфіскат митники передають на оборону
Зеленський обіцяє податкову без податківців і митницю без митників
Останні новини
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
Усі новини...
Реклама: