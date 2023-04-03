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ЄС і Україна домовились про посилення боротьби з фінансовим шахрайством

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 19:57

Європейське управління з питань запобігання шахрайству (OLAF) підписало угоду про адміністративну співпрацю з Державною аудиторською службою України, покликану посилити боротьбу з корупцією та контроль за коштами ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", в понеділок повідомила пресслужба OLAF.

Угода була підписана в межах візиту генерального директора управління ЄС із питань запобігання шахрайству Вілле Італи, єврокомісара з бюджетних питань Йоганнеса Гана й члена Європейської рахункової палати Марека Опіоли до Києва.

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Угода покликана посилити співпрацю між OLAF і Держаудитслужбою України у сфері розслідувань шляхом полегшення обміну інформацією та співпраці у проведенні слідчих дій.

"OLAF сприятиме шляхом як здійснення розслідувань, так і підтримки українських органів влади в їхніх національних зусиллях і стратегіях боротьби з шахрайством – наприклад, допомагаючи підвищити рівень знань про боротьбу з шахрайством з метою запобігання, шляхом розбудови потенціалу та проведення тренінгів для захисту коштів ЄС", – йдеться в повідомленні.

Також сторони висловили підтримку прагненням України якнайшвидше приєднатись до програми ЄС по боротьбі з шахрайством (UAFP) – лінії фінансування ЄС, якою керує OLAF для підтримки національних органів влади в їхній боротьбі з шахрайством.

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OLAF тісно співпрацює зі своїми партнерами в Україні вже багато років і використовує цей позитивний досвід для подальшої підтримки України та співпраці з її національними органами влади у захисті фінансових інтересів ЄС.

Державна аудиторська служба України є національним уповноваженим контактним пунктом для співпраці з OLAF.

Нагадаємо, наприкінці березня група держав Ради Європи проти корупції привітала прогрес у запобіганні корупції щодо членів парламенту, суддів та прокурорів в Україні.

Детальніше читайте у статті: Геть з чорного списку: як Україна довела Європі, що бореться з корупцією під час війни

Теми: ЄСгрошіміжнародні відносини
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