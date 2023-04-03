Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У підриві "Північних потоків", окрім України, підозрювали й Польщу – WP

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 21:54

Разом із Україною серед можливих організаторів диверсії на російських газопроводах "Північні потоки" в Балтійському морі фігурувала також Польща, де такі твердження категорично заперечують.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації The Washington Post.

Матеріал видання стосується розслідування, яке здійснює Німеччина, зокрема ролі, яку в підриві "Північних потоків" могло зіграти судно "Андромеда" – воно, як писали раніше ЗМІ, нібито було орендоване в польської компанії, що належить двом українцям.

"На основі початкових висновків німецького розслідування офіційні особи пошепки говорять про потенційну причетність польського або українського уряду до нападу", – пишуть автори публікації.

Як зазначають співрозмовники WP, можливий мотив Польщі полягав у тому, що вона була серед найбільших критиків "Північних потоків" від початку їхнього створення наприкінці 1990-х років.

Радий президента Польщі з питань зовнішньої політики Марчін Пшидач в інтерв’ю виданню закликав до обережних висновків. Він погодився, що "Андромеда" може бути ключовою в розслідуванні диверсії, але вважає, що цю зачіпку могла підлаштувати РФ. 

"Це може бути російська гра, в якій винна Польща. Польща не має нічого спільного з цим (диверсією – ред.)", – підкреслив він.

ВІДЕО ДНЯ

Колишні польські урядовці не під запит сказали The Washington Post, що попри рішучу опозицію "Північному потоку" й підтримку України, Варшава навряд чи вдалась би до диверсії, яка може призвести до розколу проукраїнського альянсу на Заході.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року на двох нитках газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі біля узбережжя данського острова Борнхольм стались чотири витоки. Розслідування показало, що трубопроводи були підірвані підводною вибухівкою, але залишається невідомим, хто стояв за вибухами.

Водночас у західних ЗМІ в березні з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Президент України Володимир Зеленський на це заявив, що Україна не причетна до вибухів, які сталися у вересні на гілках російських газопроводів "Північний потік", та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.

Теми: Північний потік-2Польщагаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Три російські МіГи вилетіли з Білорусі в РФ

фотоУ Львові зносять самобуд УПЦ МП

фото, відео Журналісти знайшли "невелику хату" митрополита Павла на 580 квадратів

У 86-річного Берлусконі діагностували лейкемію – ЗМІ

Міноборони Британії прогнозує нові звільнення топ-військових РФ через провали в Україні

В ОП не виключають переговорів із РФ щодо Криму, якщо ЗСУ дійдуть до його кордонів

Усі новини...
Північний потік-2
Стало відомо, що за об’єкт виявила Данія біля зруйнованого "Північного потоку"
У Радбезі ООН не підтримали резолюцію Росії про розслідування вибухів на "Північних потоках"
Путін звинуватив США у вибухах на "Північних потоках"
Останні новини
14:20
Сейм Литви: Саміт у Вільнюсі повинен запросити Україну в НАТО
14:20
Штутгартський музей прибрав підпис "російська художниця" в інформації про Олександру Екстер
14:20
Путін на зустрічі з Пушиліним визнав, що ЗСУ завдають втрат армії РФ
14:17
Подоляк заявив, що Україна не збирається торгуватись з Росією щодо Криму
14:06
Макрон у Пекіні закликав лідера Китаю переконати Росію припинити війну в Україні
13:59
У КМДА підрахували кількість туристів у столиці за 2022 рік
13:58
Курс валют на 6 квітня: гривня слабне проти долара та євро
13:50
За бороду витягати не будемо, але рішення виконають – Данілов про виселення УПЦ МП з Лаври
13:47
Росіяни в Криму вивели військову техніку з місць зберігання на північ – супутникові знімки
13:41
У Bayer розповіли деталі про 60 мільйонів євро інвестицій в Україну
Усі новини...
Реклама: