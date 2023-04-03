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У підриві "Північних потоків", окрім України, підозрювали й Польщу – WP

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 21:54

Разом із Україною серед можливих організаторів диверсії на російських газопроводах "Північні потоки" в Балтійському морі фігурувала також Польща, де такі твердження категорично заперечують.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації The Washington Post.

Матеріал видання стосується розслідування, яке здійснює Німеччина, зокрема ролі, яку в підриві "Північних потоків" могло зіграти судно "Андромеда" – воно, як писали раніше ЗМІ, нібито було орендоване в польської компанії, що належить двом українцям.

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"На основі початкових висновків німецького розслідування офіційні особи пошепки говорять про потенційну причетність польського або українського уряду до нападу", – пишуть автори публікації.

Як зазначають співрозмовники WP, можливий мотив Польщі полягав у тому, що вона була серед найбільших критиків "Північних потоків" від початку їхнього створення наприкінці 1990-х років.

Радий президента Польщі з питань зовнішньої політики Марчін Пшидач в інтерв’ю виданню закликав до обережних висновків. Він погодився, що "Андромеда" може бути ключовою в розслідуванні диверсії, але вважає, що цю зачіпку могла підлаштувати РФ. 

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"Це може бути російська гра, в якій винна Польща. Польща не має нічого спільного з цим (диверсією – ред.)", – підкреслив він.

Колишні польські урядовці не під запит сказали The Washington Post, що попри рішучу опозицію "Північному потоку" й підтримку України, Варшава навряд чи вдалась би до диверсії, яка може призвести до розколу проукраїнського альянсу на Заході.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року на двох нитках газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі біля узбережжя данського острова Борнхольм стались чотири витоки. Розслідування показало, що трубопроводи були підірвані підводною вибухівкою, але залишається невідомим, хто стояв за вибухами.

Водночас у західних ЗМІ в березні з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Президент України Володимир Зеленський на це заявив, що Україна не причетна до вибухів, які сталися у вересні на гілках російських газопроводів "Північний потік", та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.

Теми: Північний потік-2Польщагаз
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