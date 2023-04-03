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У Брянській області РФ заявляють про атаку дрона на військкомат і МВС

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 3 квітня 2023, 22:58
У Брянській області РФ заявляють про атаку дрона на військкомат і МВС
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З GETTY IMAGES

Влада Брянської області Росії стверджує, що безпілотник скинув вибуховий пристрій на військкомат та будівлю МВС.

Джерело: губернатор Брянської області Олександр Богомаз в Telegram

Деталі: За його словам, атакували Севський район. Унаслідок скидання вибухового пристрою пошкоджено будівлю районного військкомату. Постраждалих немає. Він звинуватив Збройні сили України.

Доповнено: Пізніше губернатор заявив про ще одну атаку на Севський район: за допомогою безпілотника вибуховий пристрій нібито скинуто поблизу будівлі МВС. Постраждалих немає. 

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Теми: Росіябезпілотникивиборивійна
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