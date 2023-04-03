У Брянській області РФ заявляють про атаку дрона на військкомат і МВС
Понеділок, 3 квітня 2023, 22:58
Влада Брянської області Росії стверджує, що безпілотник скинув вибуховий пристрій на військкомат та будівлю МВС.
Джерело: губернатор Брянської області Олександр Богомаз в Telegram
Деталі: За його словам, атакували Севський район. Унаслідок скидання вибухового пристрою пошкоджено будівлю районного військкомату. Постраждалих немає. Він звинуватив Збройні сили України.
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Доповнено: Пізніше губернатор заявив про ще одну атаку на Севський район: за допомогою безпілотника вибуховий пристрій нібито скинуто поблизу будівлі МВС. Постраждалих немає.