У Брянській області РФ заявляють про атаку дрона на військкомат і МВС

Влада Брянської області Росії стверджує, що безпілотник скинув вибуховий пристрій на військкомат та будівлю МВС.

Джерело: губернатор Брянської області Олександр Богомаз в Telegram

Деталі: За його словам, атакували Севський район. Унаслідок скидання вибухового пристрою пошкоджено будівлю районного військкомату. Постраждалих немає. Він звинуватив Збройні сили України.

Доповнено: Пізніше губернатор заявив про ще одну атаку на Севський район: за допомогою безпілотника вибуховий пристрій нібито скинуто поблизу будівлі МВС. Постраждалих немає.