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Захисники за добу знищили 530 окупантів та 8 танків

Ірина БалачукВівторок, 4 квітня 2023, 08:01

Росія у війні проти України втратила уже 175 690 військових, 3 627 танків, 6 999 ББМ та 2 277 ворожих безпілотників.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 175 690 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 627 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 6 999 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2 697 (+3) од,
  • РСЗВ – 528 (+1) од,
  • засобів ППО – 280 (+0) од,
  • літаків – 306 (+0) од,
  • гелікоптерів – 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 277 (+15) од,
  • крилатих ракет – 911 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 562 (+9) од,
  • спеціальної техніки – 298 (+0) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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