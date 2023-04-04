Захисники за добу знищили 530 окупантів та 8 танків
Вівторок, 4 квітня 2023, 08:01
Росія у війні проти України втратила уже 175 690 військових, 3 627 танків, 6 999 ББМ та 2 277 ворожих безпілотників.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 175 690 (+530) осіб ліквідовано,
- танків – 3 627 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 6 999 (+6) од,
- артилерійських систем – 2 697 (+3) од,
- РСЗВ – 528 (+1) од,
- засобів ППО – 280 (+0) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 277 (+15) од,
- крилатих ракет – 911 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 562 (+9) од,
- спеціальної техніки – 298 (+0) од.
Дані уточнюються.
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