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Ексглава Держдепу США: Майбутнє Росії залежить від перебігу війни

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 10:14
Ексглава Держдепу США: Майбутнє Росії залежить від перебігу війни
Майк Помпео. Фото Сергія Ілліна, YES/фонд Пінчука

Ексглава Держдепу США часів Дональда Трампа Майк Помпео вважає, що майбутнє Росії залежить від перебігу війни в Україні.

Таку думку він висловив у інтерв’ю "Європейській правді", перебуваючи у Києві.

Відповідаючи на питання, яким він бачить майбутнє післявоєнної Росії, Помпео вказав на вирішальне значення того, як війна завершиться.

"Це (майбутнє Росії, – ред.) залежить від перебігу війни. Але врешті-решт, вирішить те, як ми цього (завершення війни, – ред.) досягнемо", – сказав він.

На думку Помпео, після війни потрібно буде віднайти таку безпекову архітектуру, яка захистить світ, щоб подібне ніколи не сталося знову. 

"І за правильного рішення росіяни дадуть лад у своїй країні. Я вважаю це абсолютно реальним", – сказав колишній очільник Держдепу США.

Помпео також вважає, що для продовження підтримки Сполучених Штатів Україні слід припинити концентруватися на американських виборах і натомість продовжити демонструвати готовність боротися за свій суверенітет і проводити реформи.

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Читайте повне інтерв’ю "ЄвроПравди": Ексдержсекретар США Помпео: Путін повинен відчути, що не можна вважати Америку за ніщо

Теми: СШАРосіявійна
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