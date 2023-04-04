Ексглава Держдепу США: Майбутнє Росії залежить від перебігу війни

Ексглава Держдепу США часів Дональда Трампа Майк Помпео вважає, що майбутнє Росії залежить від перебігу війни в Україні.

Таку думку він висловив у інтерв’ю "Європейській правді", перебуваючи у Києві.

Відповідаючи на питання, яким він бачить майбутнє післявоєнної Росії, Помпео вказав на вирішальне значення того, як війна завершиться.

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"Це (майбутнє Росії, – ред.) залежить від перебігу війни. Але врешті-решт, вирішить те, як ми цього (завершення війни, – ред.) досягнемо", – сказав він.

На думку Помпео, після війни потрібно буде віднайти таку безпекову архітектуру, яка захистить світ, щоб подібне ніколи не сталося знову.

"І за правильного рішення росіяни дадуть лад у своїй країні. Я вважаю це абсолютно реальним", – сказав колишній очільник Держдепу США.

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Помпео також вважає, що для продовження підтримки Сполучених Штатів Україні слід припинити концентруватися на американських виборах і натомість продовжити демонструвати готовність боротися за свій суверенітет і проводити реформи.

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