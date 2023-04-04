Лукашенко зустрівся з головним розвідником РФ, каже: Загрози – неймовірні

4 квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся із директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним і заявив про "дуже серйзні загрози".

Джерело: наближений до Лукашенка Telegram-канал "Пул первого", російське пропагандистське видання ТАСС, білоруське держвидання "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "У зв'язку з різними подіями у світі, і не остання причина тут і антитерористична, СВО (так росіяни називають війну проти України – ред.) Російської Федерації – операція, яка змусила нас з усіх боків подивитися на всі структури силового блоку. Як я часто кажу, не було б цього, то треба було б придумати, щоб нас десь підстьобнути. У зв'язку з цим працювати почали активно. Але загрози дуже серйозні. Часом неймовірні".

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Деталі: Повідомляють, що Наришкін прибув до резиденції Лукашенка – Палацу незалежності в Мінську – вранці 4 квітня.

У зустрічі також бере участь голова КДБ Білорусі Іван Тертель.

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