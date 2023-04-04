Лукашенко зустрівся з головним розвідником РФ, каже: Загрози – неймовірні

4 квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся із директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним і заявив про "дуже серйзні загрози".

Джерело: наближений до Лукашенка Telegram-канал "Пул первого", російське пропагандистське видання ТАСС, білоруське держвидання "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "У зв'язку з різними подіями у світі, і не остання причина тут і антитерористична, СВО (так росіяни називають війну проти України – ред.) Російської Федерації – операція, яка змусила нас з усіх боків подивитися на всі структури силового блоку. Як я часто кажу, не було б цього, то треба було б придумати, щоб нас десь підстьобнути. У зв'язку з цим працювати почали активно. Але загрози дуже серйозні. Часом неймовірні".

Деталі: Повідомляють, що Наришкін прибув до резиденції Лукашенка – Палацу незалежності в Мінську – вранці 4 квітня.

У зустрічі також бере участь голова КДБ Білорусі Іван Тертель.

Передісторія:

31 березня Лукашенко під час послання білоруському народу заявив, що країни НАТО готуються до вторгнення на білоруську територію.

Самопроголошений президент Білорусі під час послання білоруському народу заявив, що російські війська на території країни підпорядковуються йому, а не президенту РФ.

Загалом Лукашенко левову частину свого послання до народу присвятив не Білорусі, а російській війні проти України, багато разів наголошував на необхідності переговорів Зеленського і Путіна, та також трохи полякав ядерною зброєю і тим, що Росія нібито ще не розгорнула свою воєнну машину на повну міць.

3 квітня за дорученням Лукашенка у Білорусі почали перевірку бойової готовності Збройних сил Білорусі.