Лукашенко зустрівся з головним розвідником РФ, каже: Загрози – неймовірні
4 квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся із директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним і заявив про "дуже серйзні загрози".
Джерело: наближений до Лукашенка Telegram-канал "Пул первого", російське пропагандистське видання ТАСС, білоруське держвидання "Белта"
Пряма мова Лукашенка: "У зв'язку з різними подіями у світі, і не остання причина тут і антитерористична, СВО (так росіяни називають війну проти України – ред.) Російської Федерації – операція, яка змусила нас з усіх боків подивитися на всі структури силового блоку. Як я часто кажу, не було б цього, то треба було б придумати, щоб нас десь підстьобнути. У зв'язку з цим працювати почали активно. Але загрози дуже серйозні. Часом неймовірні".
Деталі: Повідомляють, що Наришкін прибув до резиденції Лукашенка – Палацу незалежності в Мінську – вранці 4 квітня.
У зустрічі також бере участь голова КДБ Білорусі Іван Тертель.
Передісторія:
- 31 березня Лукашенко під час послання білоруському народу заявив, що країни НАТО готуються до вторгнення на білоруську територію.
- Самопроголошений президент Білорусі під час послання білоруському народу заявив, що російські війська на території країни підпорядковуються йому, а не президенту РФ.
- Загалом Лукашенко левову частину свого послання до народу присвятив не Білорусі, а російській війні проти України, багато разів наголошував на необхідності переговорів Зеленського і Путіна, та також трохи полякав ядерною зброєю і тим, що Росія нібито ще не розгорнула свою воєнну машину на повну міць.
- 3 квітня за дорученням Лукашенка у Білорусі почали перевірку бойової готовності Збройних сил Білорусі.