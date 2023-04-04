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Ташева про росіян у Криму: Нехай розвертаються через Керченський міст і їдуть назад

Ірина БалачукВівторок, 4 квітня 2023, 14:02
Ташева про росіян у Криму: Нехай розвертаються через Керченський міст і їдуть назад
Таміла Ташева. Фото з Facebook

Громадяни Росії, які живуть в окупованому Криму, фактично є учасниками воєнного злочину колонізації, тому мають покинути півострів.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на представницю президента в Автономній Республіці Крим Тамілу Ташеву

Пряма мова Ташевої: "А якщо вони не виїдуть, вони мають бути примусово видворені. Це є в українському законодавстві і у будь-якому іншому законодавстві. Якщо особа незаконно перетнула держкордон, це означає, що вона має бути видворена. У нас було кілька пунктів пропуску (Каланчак, Чонгар і Чаплинка) і всі ці громадяни – від 500 до 800 тисяч щонайменше – в’їхали не через ці пункти пропуску і відповідно – нехай розвертаються через Керченський міст і їдуть назад. Якщо ні – вони будуть примусово видворені".

Деталі: Вона вважає, що громадяни РФ мали б виїхати з окупованого Криму ще після перших вибухів на півострові влітку минулого року.

Водночас, за словами Ташевої,  питання нерухомості, яку отримали громадяни Росії після лютого 2014 року на території Криму, треба обговорювати обережно. Бо якщо майно відібрали у громадянина України – то це одна історія, а якщо була добровільна згода, наприклад, на отримання земельної ділянки – то це вже інша справа.

За даними влади, за час окупації до Криму переїхали приблизно 800 тисяч росіян.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов озвучив пункти стратегії деокупації Криму. Серед них є "виселення з Криму російських громадян, які приїхали туди після окупації 2014 року".

Теми: КримокупаціяРосія
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