Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ташева про росіян у Криму: Нехай розвертаються через Керченський міст і їдуть назад

Ірина БалачукВівторок, 4 квітня 2023, 14:02
Ташева про росіян у Криму: Нехай розвертаються через Керченський міст і їдуть назад
Таміла Ташева. Фото з Facebook

Громадяни Росії, які живуть в окупованому Криму, фактично є учасниками воєнного злочину колонізації, тому мають покинути півострів.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на представницю президента в Автономній Республіці Крим Тамілу Ташеву

Пряма мова Ташевої: "А якщо вони не виїдуть, вони мають бути примусово видворені. Це є в українському законодавстві і у будь-якому іншому законодавстві. Якщо особа незаконно перетнула держкордон, це означає, що вона має бути видворена. У нас було кілька пунктів пропуску (Каланчак, Чонгар і Чаплинка) і всі ці громадяни – від 500 до 800 тисяч щонайменше – в’їхали не через ці пункти пропуску і відповідно – нехай розвертаються через Керченський міст і їдуть назад. Якщо ні – вони будуть примусово видворені".

Реклама:

Деталі: Вона вважає, що громадяни РФ мали б виїхати з окупованого Криму ще після перших вибухів на півострові влітку минулого року.

Водночас, за словами Ташевої,  питання нерухомості, яку отримали громадяни Росії після лютого 2014 року на території Криму, треба обговорювати обережно. Бо якщо майно відібрали у громадянина України – то це одна історія, а якщо була добровільна згода, наприклад, на отримання земельної ділянки – то це вже інша справа.

За даними влади, за час окупації до Криму переїхали приблизно 800 тисяч росіян.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов озвучив пункти стратегії деокупації Криму. Серед них є "виселення з Криму російських громадян, які приїхали туди після окупації 2014 року".

Теми: КримокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Крим
Окупанти заявили про атаку БПЛА у Брянській області РФ і запуск ракети по Криму
Дрони атакували Росію і Крим понад 190 разів цього року − ВВС
Супутник показав баржі-барикади від українських дронів біля Кримського мосту
Останні новини
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
Усі новини...
Реклама: