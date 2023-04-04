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Глава МЗС Фінляндії підписав документ про вступ країни в НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 14:44

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто підписав документ про вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.  

Церемонія відбулася перед камерами в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Хаавісто назвав цей момент історичним. За його словами, приблизно в цей же час Туреччина передає держсекретарю США рішення про ратифікацію членства Фінляндії.

Ці кроки знімають останні бюрократичні перешкоди на шляху Фінляндії до НАТО і дозволять генеральному секретарю Єнсу Столтенбергу офіційно запросити Фінляндію приєднатися до Альянсу. Очікують, що він це зробить незабаром.

 
Документ про вступ Фінляндії в НАТО

Після цього синьо-білий прапор країни піднімуть поруч із прапорами союзників. Він майорітиме між прапорами Естонії та Франції. Офіційна церемонія вступу Фінляндії в НАТО розпочнеться о 16:30 за київським часом.

Фінляндія стане 31-м членом Північноатлантичного альянсу 4 квітня після рекордно швидкого завершення процесу ратифікації вступу до оборонного союзу.

Читайте також: Передостанній крок до НАТО: що буде з розширенням Альянсу після рішення щодо Фінляндії

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Теми: НАТОФінляндія
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