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Збирав інформацію про ЗСУ і намагався втекти до Білорусі: на кордоні спіймали шпигуна РФ

Альона Мазуренко Вівторок, 4 квітня 2023, 16:30
Збирав інформацію про ЗСУ і намагався втекти до Білорусі: на кордоні спіймали шпигуна РФ
фото: ДПСУ

На кордоні з Білоруссю затримали чоловіка, який збирав інформацію про сили оборони та шпигував для ворога. 

Джерело: ДПСУ

Дослівно: "Затриманий збирав інформацію про військові та фортифікаційні об’єкти та намагався вдавати іншу особу.

Підозрілого чоловіка без документів виявили на околиці одного з населених пунктів Житомирщини, неподалік від держрубежу".

Пізніше з’ясувалося, що громадянин фігурує у кримінальних провадженнях проти основ національної безпеки України".

Деталі: Прикордонникам 9 загону імені Січових Стрільців порушник назвався іншою особою.

У нього виявили планшет й записник, в які було занесено інформацію про найменування, розташування та приналежність військових частин Сил оборони та 4 тисячі євро.

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Затриманий виявився фігурантом кримінальних проваджень проти основ нацбезпеки України, жителем Житомира.

Він намагався незаконно потрапити в Білорусь. Тікаючи з країни зрадник попутно збирав інформацію для ворога.

Відносно зловмисника склали процесуальні документи за спробу незаконного перетинання держкордону та порушення прикордонного режиму.

Порушника затримали і передали компетентним органам.

Теми: Прикордонна службаБілорусьшпигунствоРосія
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