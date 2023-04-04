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Комітет ВР підтримав розширення переліку підстав для звільнення від військової служби

Олена РощінаВівторок, 4 квітня 2023, 17:25

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав звільнення з військової служби під час дії воєнного стану військовослужбовців, якщо їхні близькі родичі загинули або зникли безвісти.

Джерело: сайт парламенту

Деталі: На засіданні комітету 3 квітня народні депутати розглянули законопроєкт №8009 "Про внесення змін до статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану".

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Ним пропонується встановити додаткову підставу для звільнення з військової служби під час воєнного стану військовослужбовцям, чиї близькі родичі, – чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, – загинули або пропали безвісти під час дії воєнного стану.

За результатами розгляду комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроєкт за основу та в цілому.

Раніше парламент ухвалив законопроєкт, який передбачає, що не підлягають призову особи, близькі яких загинули чи зникли безвісти під час російсько-української війни.

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Однак, як пояснюють парламентарі, не було враховано всі категорії громадян, тому "задля відновлення принципу справедливості" пропонується аналогічним чином врахувати інтереси військовослужбовців та забезпечити їм право на звільнення з військової служби.

Нагадаємо: 29 липня 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7481 про розширення переліку людей, які не підлягають призову під час мобілізації: жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти, обороняючи Україну, призову не підлягають.

20 вересня 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що дозволяє звільнятися з військової служби військовим, у яких троє і більше дітей віком до 18 років.

Теми: арміямобілізаціяВоєнний станВерховна Рада
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