Прапор Фінляндії підняли біля штаб-квартири НАТО після її вступу

Після офіційного прийняття Фінляндії до Північноатлантичного альянсу як тридцять першого члена НАТО її прапор підняли біля штаб-квартири організації в Брюсселі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Підняття прапора біля штаб-квартири НАТО символізує завершення процесу вступу Фінляндії в Альянс. Церемонію супроводжували гімни Фінляндії та НАТО; крім того, одночасно фінські прапори підняли у двох стратегічних командуваннях Альянсу.

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"Відсьогодні 31 прапор майорітиме як символ нашої єдності та солідарності", – заявив на пресконференції у вівторок генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Він наголосив, що Фінляндія як член НАТО докладеться "значними й украй спроможними збройними силами". "Замість "менше НАТО" він досяг протилежного – "більше НАТО". І наші двері залишаються відчиненими", – підкреслив генсек.

ФОТО: СКРИНШОТ ТРАНСЛЯЦІЇ

Своєю чергою президент Фінляндії Саулі Нііністьо висловив сподівання, що "дуже швидко" кількість членів Альянсу зросте з 31 до 32, натякаючи на майбутній вступ Швеції.

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Фінляндія стала 31-м членом НАТО після того, як передала ратифікаційні грамоти держсекретарю США Ентоні Блінкену, який є офіційним представником Вашингтона, де розташований депозитарій Альянсу. Цим кроком завершилася офіційна процедура вступу.

Вступ Фінляндії у НАТО ознаменує кінець епохи нейтралітету країни, яка була позаблоковою державою від здобуття незалежності у 1917 році та зазнала збройної агресії СРСР на початку Другої світової війни. Нещодавнє вторгнення Росії до України спонукало фінів шукати безпеки під егідою угоди про колективну оборону НАТО. Приєднання Фінляндії приблизно вдвічі збільшує довжину кордону НАТО з Росією.

Попри те, що приєднання Фінляндії довгий час блокувала Туреччина, ратифікація фінського вступу до НАТО стала найшвидшою в історії на тлі війни в Україні та тривала менше року.

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