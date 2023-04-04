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Зеленський привітав Фінляндію зі вступом у НАТО

Вівторок, 4 квітня 2023, 18:07

Президент Володимир Зеленський привітав Фінляндію та її президента Саулі Нііністьо зі вступом до Північноатлантичного альянсу у вівторок.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", глава держави написав у Twitter.

"Вітаю Фінляндію і президента Саулі Нііністьо зі вступом до НАТО у 74-ту річницю його заснування. В умовах російської агресії Альянс став єдиною ефективною гарантією безпеки в регіоні", – підкреслив Зеленський.

"Розраховуємо, що Вільнюський саміт НАТО наблизить і Україну до нашої євроатлантичної мети", – додав він.

Раніше президент говорив, що на саміті Альянс має запропонувати подальші кроки для членства України – зокрема, стратегічні гарантії безпеки на її шляху євроатлантичної інтеграції.

Як відомо, у вівторок Фінляндія офіційно стала 31-м повноправним членом Північноатлантичного альянсу.

Вступ Фінляндії у НАТО ознаменує кінець епохи нейтралітету країни, яка була позаблоковою державою від здобуття незалежності у 1917 році та зазнала збройної агресії СРСР на початку Другої світової війни. Нещодавнє вторгнення Росії до України спонукало фінів шукати безпеки під егідою угоди про колективну оборону НАТО.

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Приєднання Фінляндії приблизно вдвічі збільшує довжину кордону НАТО з Росією.

Теми: ЗеленськийФінляндіяНАТО
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