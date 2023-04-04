ЗСУ уразили два пункти управління ворога – Генштаб

Збройні сили України за добу уразили два пункти управління та станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 28 авіаційних ударів, зокрема, застосував 17 БпЛА типу "Шахед-136". 14 з них були знищені українськими захисниками. Також ворог здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 45 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.

Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Бачівськ, Волфине та Запсілля Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Рублене, Дворічанське на Харківщині.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Масютівка, Куп’янськ, Кам'янка та Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Крохмальне – Луганської.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Кремінної. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Колодязі і Зарічне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут – протягом доби наші захисники відбили близько 20 атак противника.

В той же час противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Біла Гора, Клебан-Бик та Новодмитрівка.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Первомайське та Мар’їнка, успіху не мав. В той же час, ворог здійснив обстріли населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати оборонні спроможності. Обстріляв Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малу Токмачку, Кам’янське Запорізької області; Берислав, Веселе, Бургунку, Антонівку, Велетенське, а також місто Херсон.

В місті Старобільськ Луганської області, так звана окупаційна "влада" використовує представників комунальних служб для заселення військовослужбовців російських окупаційних військ в квартири та будинки, що тимчасово залишили громадяни України. Такі дії відбуваються під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників комунальними службами.

Також почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів.