Російські Су-35 скинули авіабомби на Чернігівщину – ОК "Північ"

Російські військові ввечері 4 квітня скинули авіабомби з винищувачів Су-35 на село в Чернігівській області, є постраждалий.

Джерело: ОК "Північ", Суспільне

Дослівно: "Близько 17:31 від диспетчера ДСНС надійшло повідомлення, що в с. Печенюги горить приватний будинок та господарські споруди. Як стало відомо, загоряння сталося в результаті авіаційного удару, який здійснили два російських Су-35".

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Деталі: Як повідомляє ОК "Північ", за попередніми даними, винищувачі скинули дві бомби. Інформація про потерпілих не надходила.

Доповнено: За словами місцевих жителів, зруйновано два будинки, в одному з яких був житель села. Його відвезли у лікарню.

Директорка Новгород-Сіверської лікарні Оксани Черненко повідомляє, що постраждалий, за попредньою інформацією, отримав травми середнього ступеня важкості. Наразі перебуває в операційній.