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Румунія обіцяє понад $1,5 млн на зміцнення безпеки України та Молдови

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 19:48

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску анонсував виділення загалом понад 1,5 мільйона доларів на зміцнення безпеки Молдови та України з огляду на дії Росії.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", він заявив у вівторок напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі.

Як нагадав Ауреску, у вівторок відбудеться перше з 2017 року засідання Комісії Україна-НАТО, на якому обговорюватиметься підтримка України, а в межах міністерської зустрічі – й "інших вразливих партнерів у регіоні, наприклад Молдови, яка є мішенню дестабілізуючих дій Росії".

"Саме тому Румунія візьме на себе зобов'язання, і я оголошу завтра й сьогодні про те, що ми зробимо подальший внесок у програми Альянсу з розбудови оборонного потенціалу, виділивши понад 800 тисяч доларів США для України і 750 тисяч доларів США для Молдови, з метою покращення їхньої обороноздатності", – підкреслив міністр.

Минулого тижня заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що Альянс посилить підтримку Молдови, продовжуючи дотримуватися її нейтралітету.

Як відомо, Молдова не є членом НАТО, але співпрацює з Альянсом. У грудні представник Молдови вперше взяв участь у міністерській зустрічі НАТО в Бухаресті.

У січні президентка Мая Санду заявила, що в уряді на тлі повномасштабної війни в Україні обговорюють можливість відійти від нейтрального статусу та вступити до "більшого альянсу".

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Теми: РумуніяМолдовагрошідопомога Україні
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