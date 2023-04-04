Туреччина скуповує російське дизельне пальне, яке більше не постачається в ЄС

Туреччина завантажує мільйони барелів дизеля з Росії, який країни Європейського Союзу більше не можуть купувати через запроваджені санкції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg.

Поставки дизельного пального до Туреччини з Росії минулого місяця зросли до найвищого рівня щонайменше за сім років, показують дані, зібрані виданням. Це сталося після запровадження санкцій на початку лютого, які заборонили країнам ЄС купувати паливо з Росії, що постачається морським шляхом.

Хоча очікувалося, що Туреччина збільшить купівлю російських барелів після того, як почнуть діяти обмеження, масштаби виглядають вражаючими.

Потоки перевищили 10 мільйонів барелів у березні, майже на 50% більше, ніж у лютому, і достатньо, щоб задовольнити попит країни принаймні на пару тижнів. Це також потенційно прибутково, оскільки Туреччина, ймовірно, постачає паливо за привабливими цінами.

"Туреччина виграє найбільше, оскільки отримує доступ до проблемного російського газойлю/дизеля", — сказав Юджин Лінделл, керівник відділу нафтопереробки консалтингової компанії Facts Global Energy, додавши, що це також означає, що Росія знаходить покупця для своїх поставок.

Оскільки Туреччина все ще може законно імпортувати дизельне паливо з Росії, трейдери потенційно можуть завозити відносно дешеві барелі для задоволення енергетичних потреб країни. Водночас власне виробництво Туреччини можна було б продавати в ЄС за вищою ціною.

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Хоча загальний імпорт Туреччини зріс у березні завдяки поставкам з Росії, її експорт був відносно стабільним.

Вплив нещодавніх руйнівних землетрусів на потреби країни в імпорті дизельного палива також важко оцінити кількісно.

"Єдиний логічний висновок щодо Туреччини полягає в тому, що нафтопереробна система працює на значно нижчому рівні. Чи це пов’язано із землетрусом, ще належить з’ясувати", — сказав Лінделл.

Нагадаємо, у РФ заявили, що скоротять видобуток нафти до 500 тисяч барелів на день у зв’язку із встановленими Заходом граничними цінами як частини санкцій за війну проти України.