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На Херсонщині обмежили богослужіння та відвідування кладовищ на Великдень

Євген КізіловВівторок, 4 квітня 2023, 21:12
На Херсонщині обмежили богослужіння та відвідування кладовищ на Великдень
фото уп

Рада оборони області заборонила відвідувати кладовища та обмежила проведення богослужінь на Херсонщині у період святкування Великодня.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Деталі: Він пояснив, що на цвинтарях можуть бути міни, тому ходити туди взагалі не можна.

Богослужіння в храмах забороняється проводити тільки під час дії комендантської години, адже ворог може скористатися скупченням людей і завдати удару.

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Теми: Херсонська областьсвяткуваннязаборона
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