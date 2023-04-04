На Херсонщині обмежили богослужіння та відвідування кладовищ на Великдень

Рада оборони області заборонила відвідувати кладовища та обмежила проведення богослужінь на Херсонщині у період святкування Великодня.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Деталі: Він пояснив, що на цвинтарях можуть бути міни, тому ходити туди взагалі не можна.

Богослужіння в храмах забороняється проводити тільки під час дії комендантської години, адже ворог може скористатися скупченням людей і завдати удару.