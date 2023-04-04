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Парламент Чехії схвалив місію з розслідування воєнних злочинів в Україні

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 22:08

Палата громад Чехії у вівторок підтримала направлення в Україну до 15 співробітників Військової служби правопорядку для допомоги в розслідуванні воєнних злочинів в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Офіцери військової поліції Чехії надаватимуть підтримку групі Міжнародного кримінального суду, яка розслідує злочини в Україні. Вони працюватимуть переважно в Україні та, можливо, в Нідерландах, але не цілодобово.

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Очікується, що чеська група буде розгортатися кілька разів на рік, щоразу на чотири-шість тижнів. Місія має тривати до кінця 2024 року. Цьогорічні витрати оцінюються в 12,4 мільйона чеських крон, наступного року – в 17,2 мільйона чеських крон.

Направлення місії, запропоноване урядом Чехії в березні, минулого тижня підтримала верхня палата парламенту – Сенат.

Розслідування воєнних злочинів в Україні формально розпочалося у березні 2022 року, коли сорок сторін Римського статуту, згідно з яким був створений Міжнародний кримінальний суд, подали повідомлення про злочини за міжнародним правом.

ВІДЕО ДНЯ

Міжнародний кримінальний суд судить осіб за злочини проти людяності, геноцид і воєнні злочини. Його визнають понад 120 країн, але навіть Сполучені Штати, наприклад, не претендують на його юрисдикцію нарівні з Росією.

Теми: Чехіявоєнні злочиниРосія
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