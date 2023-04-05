Росіяни гатили по Сумщині з мінометів та АГС, скидали ВОГ
Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли трьох територіальних громад Сумської області, били з мінометів, АГС, скидали ВОГ.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Під обстрілом опинилися території Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської громад.
Внаслідок скидання 2 боєприпасів (типу ВОГ) на Краснопільську громаду за допомогою БПЛА по одному із сіл Краснопільської громади поранення отримала 1 цивільна особа, також пошкоджено торгівельний заклад.
Білопільську громаду росіяни обстрілювали практично протягом усього дня: били з мінометів – 49 прильотів, АГС – 58 пострілів.
По Середино-Будській громаді з території РФ здійснено мінометний обстріл – 15 прильотів.
Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні житлові будинки та лінію електропередач.