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Росіяни гатили по Сумщині з мінометів та АГС, скидали ВОГ

Ольга Глущенко Середа, 5 квітня 2023, 00:18
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів та АГС, скидали ВОГ
фото ілюстративне: getty images

Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли трьох територіальних громад Сумської області, били з мінометів, АГС, скидали ВОГ.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Під обстрілом опинилися території Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської громад.

Внаслідок скидання 2 боєприпасів (типу ВОГ) на Краснопільську громаду за допомогою БПЛА по одному із сіл Краснопільської громади поранення отримала 1 цивільна особа, також пошкоджено торгівельний заклад.

Білопільську громаду росіяни обстрілювали практично протягом усього дня: били з мінометів – 49 прильотів, АГС – 58 пострілів.

По Середино-Будській громаді з території РФ здійснено мінометний обстріл – 15 прильотів.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні житлові будинки та лінію електропередач.

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Теми: Сумська областьобстріл
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