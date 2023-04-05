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У Мелітополі окупанти залякують місцевих жителів вивезенням у Росію – штаб

Ольга Глущенко Середа, 5 квітня 2023, 07:16
У Мелітополі окупанти залякують місцевих жителів вивезенням у Росію – штаб
Мелітополь, архівне фото з РИА Новости

В окупованому Мелітополі загарбники залякують місцевих жителів вивезенням у Росію і контрнаступом Сил оборони.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У населеному пункті Мелітополь Запорізької області російські окупанти продовжують чинити психологічний вплив на місцеве населення шляхом розповсюдження листівок щодо їх евакуації до Росії.

Лякають людей майбутнім наступом Збройних Сил України".

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Теми: ГенштабМелітопольокупація
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