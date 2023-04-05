У Мелітополі окупанти залякують місцевих жителів вивезенням у Росію – штаб
Середа, 5 квітня 2023, 07:16
В окупованому Мелітополі загарбники залякують місцевих жителів вивезенням у Росію і контрнаступом Сил оборони.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "У населеному пункті Мелітополь Запорізької області російські окупанти продовжують чинити психологічний вплив на місцеве населення шляхом розповсюдження листівок щодо їх евакуації до Росії.
Лякають людей майбутнім наступом Збройних Сил України".
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