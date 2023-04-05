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Сили оборони вже знищили понад 176 тисяч окупантів

Ірина БалачукСереда, 5 квітня 2023, 08:13
Сили оборони вже знищили понад 176 тисяч окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Лише за минулу добу українські обороні знищили близько 550 окупантів, 10 артилерійських систем, 6 ББМ, 6 безпілотників та 2 танки ворога.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано,  
  • танків – 3 629 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 7 005 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2 707 (+10) од,
  • РСЗВ –  532 (+4) од,
  • засобів ППО – 280 (+0) од,
  • літаків – 306 (+0) од,
  • гелікоптерів – 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 283 (+6) од,
  • крилатих ракет – 911 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 573 (+11) од,
  • спеціальної техніки – 299 (+1) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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