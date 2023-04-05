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ЗМІ дізнались, коли Брюссель планує обговорення 11-го пакета санкцій проти Росії

"Європейська правда"Середа, 5 квітня 2023, 11:04

У ЄС запланували терміни обговорення чергового пакета антиросійських санкцій у зв'язку з агресією РФ проти України.

Про це довідалось видання Politico із власних джерел, повідомляє "Європейська правда".

За словами трьох європейських дипломатів, Брюссель планує новий раунд обговорень між Європейською комісією та послами ЄС щодо 11-го пакета санкцій після Великодня, який у західному обряді відзначають 9 квітня.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що наступний пакет зосередять на боротьбі з обходом санкцій і усуненні лазівок.

Напередодні необхідність підготовки 11-го пакета санкцій проти Росії у телефонній розмові з фон дер Ляєн обговорив президент України Володимир Зеленський.

За даними ЗМІ, Європейська комісія також готує новий юридичний документ, який дозволить накладати санкції на членів сімей відомих російських олігархів. Польща і країни Балтії, які перебувають у санкційному авангарді ЄС, запропонували подібну схему в лютому

Теми: санкціїРосія
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