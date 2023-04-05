Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ дізнались, коли Брюссель планує обговорення 11-го пакета санкцій проти Росії

"Європейська правда"Середа, 5 квітня 2023, 11:04

У ЄС запланували терміни обговорення чергового пакета антиросійських санкцій у зв'язку з агресією РФ проти України.

Про це довідалось видання Politico із власних джерел, повідомляє "Європейська правда".

За словами трьох європейських дипломатів, Брюссель планує новий раунд обговорень між Європейською комісією та послами ЄС щодо 11-го пакета санкцій після Великодня, який у західному обряді відзначають 9 квітня.

Реклама:

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що наступний пакет зосередять на боротьбі з обходом санкцій і усуненні лазівок.

Напередодні необхідність підготовки 11-го пакета санкцій проти Росії у телефонній розмові з фон дер Ляєн обговорив президент України Володимир Зеленський.

За даними ЗМІ, Європейська комісія також готує новий юридичний документ, який дозволить накладати санкції на членів сімей відомих російських олігархів. Польща і країни Балтії, які перебувають у санкційному авангарді ЄС, запропонували подібну схему в лютому

ВІДЕО ДНЯ
Теми: санкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
санкції
Криптогігант Binance розглядає можливість повного виходу з Росії
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Зеленський анонсував "потужний вересень": Україну чутиме Глобальний Південь
Останні новини
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
Усі новини...
Реклама: