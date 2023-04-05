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Російських та білоруських борців допустили до міжнародних змагань

Станіслав ПогоріловСереда, 5 квітня 2023, 12:52
Російських та білоруських борців допустили до міжнародних змагань
Фото: Getty Images

Міжнародна федерація греко-римської, вільної та жіночої боротьби (United World Wrestling) на позачерговому засіданні прийняла рішення щодо допуску росіян і білорусів до змагань.

Джерело: сайт UWW, "Суспільне Спорт"

Деталі: Рішення щодо допуску конкретних борців до змагань ухвалюватиме "незалежна панель". Хто до неї входитиме та які критерії будуть визначальними - UWW повідомить у найближчі тижні.

Водночас, атлети молодших вікових груп (до 15 та до 17 років) повертаються до змагань одразу.

Це рішення одностайно підтримали усі представники бюро UWW. Решта санкцій - відповідно до рекомендацій МОК - залишаються у силі.

Найближчий великий старт у боротьбі - чемпіонат Європи, який відбудеться з 17 до 23 квітня у Загребі.

Водночас, повернутися до змагань, відповідно до нових рекомендацій МОК, зможуть лише ті атлети з Росії та Білорусі, які не оголосили активно про підтримку війни, а також не входять до лав Збройних Сил РФ, Росгвардії та інших силових структур.

ВІДЕО ДНЯ

Російських та білоруських бійців відсторонили від міжнародних змагань у березні 2022 року. Відповідне рішення було ухвалене після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо: На Олімпійських іграх у Японії у 2021 році єдиним олімпійським чемпіоном у складі нашої команди став борець греко-римського стилю Жан Беленюк в категорії до 87 кг.

Що передувало

  • 31 березня Кабінет міністрів ухвалив "протокольне" рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.
  • 3 квітня Міністерство молоді та спорту заявило, що має намір позбавляти статусу національних ті федерації, які не будуть бойкотувати змагання за участі росіян і білорусів.

Теми: спортРосіяБілорусь
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