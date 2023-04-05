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Дуда вручив Зеленському найвищу нагороду Польщі

"Європейська правда"Середа, 5 квітня 2023, 13:22
Дуда вручив Зеленському найвищу нагороду Польщі
Зеленський і Дуда. фото KPRP з Твіттера канцелярії польського президента

Президент Польщі Анджей Дуда в середу в рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави нагородив його орденом Білого Орла - найвищою відзнакою країни. 

Про це повідомила канцелярія президента Польщі, пише "Європейська правда".

Незабаром після церемонії зустрічі президента України Дуда вручив Зеленському орден "за заслуги у поглибленні відносин між Польщею та Україною, діяльність у сфері безпеки, непохитність у відстоюванні прав людини", зазначили у канцелярії польського президента в Twitter.

Дуда підкреслив, що орден Білого Орла є найстарішою і найціннішою польською нагородою. Його вручають винятковим людям, які своїм життям зробили внесок у розвиток Польщі.

"Немає жодних сумнівів, що ви, Володимире Зеленський, виняткова людина. Важко приховати сльози емоцій, спостерігаючи за вашим служінням Батьківщині. Ви не покинули ні Україну, ні своїх співвітчизників. Ви є взірцевим лідером держави та нації", - сказав Дуда під час нагородження Зеленського.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Володимир Зеленський прибув до Польщі з візитом 5 квітня вранці.

Теми: ЗеленськийДуданагородиПольща
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