Дуда вручив Зеленському найвищу нагороду Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда в середу в рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави нагородив його орденом Білого Орла - найвищою відзнакою країни.

Про це повідомила канцелярія президента Польщі, пише "Європейська правда".

Незабаром після церемонії зустрічі президента України Дуда вручив Зеленському орден "за заслуги у поглибленні відносин між Польщею та Україною, діяльність у сфері безпеки, непохитність у відстоюванні прав людини", зазначили у канцелярії польського президента в Twitter.

Реклама:

Prezydent @ZelenskyyUa w uznaniu zasług w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, działalność na rzecz bezpieczeństwa, niezłomność w obronie praw człowieka odznaczony Orderem Orła Białego. pic.twitter.com/N73RuaGweW — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023

Дуда підкреслив, що орден Білого Орла є найстарішою і найціннішою польською нагородою. Його вручають винятковим людям, які своїм життям зробили внесок у розвиток Польщі.

ВІДЕО ДНЯ

"Немає жодних сумнівів, що ви, Володимире Зеленський, виняткова людина. Важко приховати сльози емоцій, спостерігаючи за вашим служінням Батьківщині. Ви не покинули ні Україну, ні своїх співвітчизників. Ви є взірцевим лідером держави та нації", - сказав Дуда під час нагородження Зеленського.

Президент Володимир Зеленський прибув до Польщі з візитом 5 квітня вранці.