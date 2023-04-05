Дуда вручив Зеленському найвищу нагороду Польщі
Президент Польщі Анджей Дуда в середу в рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави нагородив його орденом Білого Орла - найвищою відзнакою країни.
Про це повідомила канцелярія президента Польщі, пише "Європейська правда".
Незабаром після церемонії зустрічі президента України Дуда вручив Зеленському орден "за заслуги у поглибленні відносин між Польщею та Україною, діяльність у сфері безпеки, непохитність у відстоюванні прав людини", зазначили у канцелярії польського президента в Twitter.
Prezydent @ZelenskyyUa w uznaniu zasług w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, działalność na rzecz bezpieczeństwa, niezłomność w obronie praw człowieka odznaczony Orderem Orła Białego. pic.twitter.com/N73RuaGweW— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023
Дуда підкреслив, що орден Білого Орла є найстарішою і найціннішою польською нагородою. Його вручають винятковим людям, які своїм життям зробили внесок у розвиток Польщі.
"Немає жодних сумнівів, що ви, Володимире Зеленський, виняткова людина. Важко приховати сльози емоцій, спостерігаючи за вашим служінням Батьківщині. Ви не покинули ні Україну, ні своїх співвітчизників. Ви є взірцевим лідером держави та нації", - сказав Дуда під час нагородження Зеленського.
Президент Володимир Зеленський прибув до Польщі з візитом 5 квітня вранці.