УПЦ МП повідомила про перший допит митрополита Павла

УПЦ МП повідомила, що 4 квітня відбувся перший допит митрополита Павла, підозрюваного у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

Джерело: сайт Києво-Печерської лаври

Дослівно УПЦ МП: "4 квітня відбувся перший допит митрополита Павла в якості підозрюваного. Його адвокат священик Микита Чекмен розповів, що владика надав всі показання, які цікавили слідство".

Деталі: Сайт церкви повідомив, що захисник Павла подав клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження у зв’язку з тим, що під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу нібито не були надані електронні докази обвинувачення.

Водночас в УПЦ МП кажуть, що станом на 5 квітня це клопотання "не задоволене".

"Враховуючи всі наявні обставини, адвокат наголосив, що захист вважає підозру, оголошену митрополиту Павлу, не обґрунтованою", – підсумували в УПЦ МП.

Оновлено: На прохання "Української правди" прокоментувати відповідні заяви адвоката в пресслужбі СБУ пояснили зокрема щодо електронних доказів таке: відповідно до законодавства, зараз СБУ може надати для ознайомлення лише ті матеріали, розголошення яких не зашкодить досудовому розслідуванню.

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Наразі слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. По завершенню спецслужба обіцяє надати для ознайомлення всі наявні матеріали і докази.

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