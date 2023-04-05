УПЦ МП повідомила про перший допит митрополита Павла
УПЦ МП повідомила, що 4 квітня відбувся перший допит митрополита Павла, підозрюваного у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.
Джерело: сайт Києво-Печерської лаври
Дослівно УПЦ МП: "4 квітня відбувся перший допит митрополита Павла в якості підозрюваного. Його адвокат священик Микита Чекмен розповів, що владика надав всі показання, які цікавили слідство".
Деталі: Сайт церкви повідомив, що захисник Павла подав клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження у зв’язку з тим, що під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу нібито не були надані електронні докази обвинувачення.
Водночас в УПЦ МП кажуть, що станом на 5 квітня це клопотання "не задоволене".
"Враховуючи всі наявні обставини, адвокат наголосив, що захист вважає підозру, оголошену митрополиту Павлу, не обґрунтованою", – підсумували в УПЦ МП.
Оновлено: На прохання "Української правди" прокоментувати відповідні заяви адвоката в пресслужбі СБУ пояснили зокрема щодо електронних доказів таке: відповідно до законодавства, зараз СБУ може надати для ознайомлення лише ті матеріали, розголошення яких не зашкодить досудовому розслідуванню.
Наразі слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. По завершенню спецслужба обіцяє надати для ознайомлення всі наявні матеріали і докази.
Передісторія:
- 1 квітня Шевченківський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт до 30 травня колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебідя) за підозрою у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.
- Раніше того ж дня Павлу (Лебедю) вручили підозру в "порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України".
- СБУ оприлюднила нарізку з телефонних розмов і проповідей Павла. Павло Лебідь у залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про Росію.
- УПЦ МП заявила, що чекає справедливого суду над митрополитом Павлом.