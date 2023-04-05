Експрем'єра Італії Берлусконі госпіталізували, він перебуває в реанімації

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі перебуває в реанімації в міланській лікарні з ранку середи.

Про це повідомляє Ansa, пише "Європейська правда".

Берлусконі перебуває у відділенні інтенсивної терапії через серцево-судинні проблеми. Його госпіталізували у середу з респіраторним дистресом (дихальна недостатність. - Ред.).

Наразі повідомляється, що стан колишнього прем'єра стабільний. "Сільвіо Берлусконі перебуває у важкому, але стабільному стані", - повідомили парламентські джерела партії Берлусконі Forza Italia.

"Берлусконі госпіталізували, тому що попередня проблема не була вирішена", - сказав глава МЗС Італії Антоніо Таяні в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

Він уточнив, що не зміг безпосередньо поспілкуватися з Берлусконі, оскільки був зайнятий на інших зустрічах і без телефону.

Берлусконі в останні роки неодноразово страждав від нападів нездужання і лише минулого тижня вийшов з лікарні.

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Нагадаємо, Берлусконі у лютому, коментуючи зустріч прем'єрки Італії Джорджії Мелоні та президента Володимира Зеленського на полях саміту ЄС у Брюсселі, заявив, що якби він все ще був прем'єр-міністром, він би не зустрічався із Зеленським.

Він заявив, що якби Зеленський припинив "атакувати" два регіони на сході України, російський напад на Україну не стався б взагалі.

В МЗС України на це заявили, що поширюючи російську пропаганду, експрем'єр Італії заохочує Росію до продовження її злочинів проти України. Пізніше Берлусконі заявив, що завжди був на боці українського народу.