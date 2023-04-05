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У Бахмуті прикордонники відбили штурм 6-ти груп вагнерівців, бої йдуть за кожен будинок

Валентина РоманенкоСереда, 5 квітня 2023, 17:02
У Бахмуті прикордонники відбили штурм 6-ти груп вагнерівців, бої йдуть за кожен будинок
фото ДПСУ

Сили оборони України, серед яких підрозділи Державної прикордонної служби, надзвичайними зусиллями стримують наступ російсько-окупаційних військ на Бахмут.

Джерело: ДПСУ, відео, оприлюднене командою DeepStateUA

Деталі: Прикордонники розповіли про відбитий масований штурм ворога у промисловій зоні міста.

Дослівно: "Противник зосередив основні зусилля на спробі прориву рубежу оборони у промзоні міста-фортеці Бахмут. У цій локації на напрямку головного удару ворожих сил стояв один з опорних пунктів прикордонників. Бій розпочався увечері, а протистояння тривало до пізньої ночі.

У найзапекліший момент бою нашу позицію атакувало одночасно шість груп штурмовиків з числа ПВК "Вагнер". Українські оборонці нищили окупантів із мінометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. Найманців, які лізли руїнами до шанців у ближній зоні, наші захисники закидали десятками осколкових гранат.

Попри перевагу в живій силі та активне застосування артилерії, російські зайди успіху досягти не змогли. Вогневим ураженням завдано значних втрат противнику, так лише вбитими ворог втратив 29 загарбників, а поранених нараховано не менше 40 осіб".

Деталі: Відео, оприлюднене DeepStateUA, свідчить, що бійці Луганського прикордонного загону в Бахмуті ведуть бій за кожен будинок.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський підтвердив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині – найскладніша, однак ворог не контролює місто. Сили оборони ведуть запеклі бої із загарбниками.

Детальніше про ситуацію на східному фронті і в Бахмуті зокрема дивіться влог "Української правди"

Теми: БахмутПрикордонна служба
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