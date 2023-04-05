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Резніков анонсував одинадцятий "Рамштайн": буде фізично

"Європейська правда"Середа, 5 квітня 2023, 17:31

Наступне, одинадцяте за ліком засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це журналістам у середу заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Це буде одинадцятий "Рамштайн", він відбудеться на базі Рамштайн", – сказав міністр під час спілкування з журналістами після заходу з презентації державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

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Він додав, що головним пріоритетом української делегації залишаться системи протиповітряної оборони. Також порушуватимуть питання надання Україні броньованої техніки й снарядів для важкої артилерії 155-го калібру та засобів радіоелектронної боротьби.

Резніков не уточнив, коли саме відбудеться "Рамштайн".

Нагадаємо, формат "Рамштайн", який об’єднує понад 50 країн світу, було започатковано з метою колективної підтримки України, щоб задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння повномасштабному вторгненню Росії.

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Попереднє, десяте засідання Контактної групи з питань оборони України відбувалось онлайн, за його підсумками учасники домовились про зміцнення української протиповітряної оборони та бронетанкових частин.

Теми: РамштайнРезніковвійна
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