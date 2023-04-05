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Польща відмовилась проводити Кубок світу з фехтування через допуск росіян

Євген КізіловСереда, 5 квітня 2023, 19:08
Польща відмовилась проводити Кубок світу з фехтування через допуск росіян
Getty Images

Польща приєдналася до переліку країн, що відмовилися проводити етапи Кубка світу з фехтування після повернення до змагань спортсменів з Росії та Білорусі.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: Від проведення етапів вже відмовилися в Німеччині, Франції та Данії. Федерація фехтування Польщі приєдналася до протесту, оголосивши про скасування відбіркового олімпійського турніру в жіночій рапірі, який мав пройти 21-23 квітня в Познані.

У своїй заяві польська сторона пояснила відмову тим, що за умови бойкоту змагань українською стороною на турнір можуть неконтрольовано заявитися атлети держав-агресорок. У федерації також нарікають на відсутність можливості належно відстежувати процес відбору росіян, відповідно до нових рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету.

Нагадаємо: На позачерговому конгресі Міжнародної федерації фехтування (FIE) більшість членів організації підтримали повернення спортсменів РФ та Білорусі до змагань. Рішення ухвалили ще до оприлюднення нових рекомендацій МОК, що офіційно радив допускати атлетів з двох країн до особистих змагань за умови, що вони не підтримують війну в Україні.

Зі свого боку, Україна вже оголосила про бойкот фехтувальних турнірів, в яких братимуть участь росіяни та білоруси. До МОК та FIE також звернулися понад 300 спортсменів із закликом переглянути рішення про допуск атлетів двох країн.

Теми: спортПольщаРосіяБілорусь
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