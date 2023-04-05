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Київ і Варшава владнали суперечку через експорт українського зерна – Зеленський

"Європейська правда"Середа, 5 квітня 2023, 20:16
Київ і Варшава владнали суперечку через експорт українського зерна – Зеленський
Зеленський і Дуда, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів із польським керівництвом у середу вдалось знайти вирішення проблеми експорту українського зерна до Європейського Союзу, на що нарікали польські фермери.

Відповідну заяву Зеленський зробив під час пресконференції з польським прем’єром Матеушем Моравецьким, передає кореспондент "Європейської правди".

"Ми обговорювали питання щодо польських і українських фермерів. Ми знайшли вихід, – заявив український президент.

Він не уточнив, про який саме вихід ідеться, але додав, що "у найближчі дні-тижні ми остаточно вирішимо всі питання".

"Тому що не може бути будь-яких питань, складнощів між такими близькими партнерами і реальними друзями, як Польща і Україна", – підкреслив Зеленський.

Україна експортує значну частину свого зерна через сухопутний кордон з Польщею у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ і ускладненим експортом морем.

Зерно мало йти через Польщу транзитом в інші держави, але залишається в країні і там продається. Це викликало невдоволення фермерів з Польщі та кількох інших країн, які вимагали від влади вирішити проблему.

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Нагадаємо, 5 квітня у Польщі перебуває президент Володимир Зеленський, його візит погрожували зірвати польські фермери.

Читайте детальніше про фактор зерна, який спричинив напругу у відносинах України та Польщі.

Теми: ЗеленськийзерноПольщаУкраїна
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