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Очільник МЗС Британії: членство України в НАТО може обговорюватись після перемоги у війні

"Європейська правда"Середа, 5 квітня 2023, 22:30

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, що зараз не час вести предметну розмову про заявку України на вступ до Північноатлантичного Альянсу.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Politico.

Клеверлі визнав зобов'язання НАТО прийняти до свого складу Україну, ухвалене під час Бухарестського саміту 2008 року, але застеріг, що це питання буде обговорюватися на більш пізньому етапі.

"Очевидно, що існують давні зобов'язання надати Україні шлях до членства в НАТО. Але пріоритетом, звичайно, на сьогодні є їхня самооборона тут і зараз", – зазначив британський міністр.

На його думку, місце України в європейській архітектурі безпеки має вирішуватись уже під час її повоєнної відбудови.

"Як частина цієї відбудови українці і, звичайно, всі інші хочуть бачити надійний спосіб гарантувати, що жорстокість, якої вони зазнають, не повториться в майбутньому. Як саме це станеться – це розмова, яку ще належить провести", – додав він.

Як підкреслив Клеверлі, Велика Британія хоче підтримати Україну "на шляху до членства в НАТО", "але я думаю, що важлива послідовність – і сьогоднішня робота допомагає їм захистити себе".

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Альянс нині розділився в думках щодо того, як реагувати на прагнення України про членство в НАТО. Британія і США, приміром, прагнуть зосередитись на негайній практичній допомозі Києву, однак східні члени НАТО хочуть наблизити Україну до Альянсу вже зараз.

У вересні 2022 року Україна подала заявку на членство в Північноатлантичному Альянсі й розраховує, що на прийдешньому саміті у Вільнюсі отримає нові запевнення щодо вступу до НАТО.

Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що питання надання Україні Плану дій членства в НАТО більше не стоїть на порядку денному. За його словами, Україна подала заявку на вступ і на саміті у Вільнюсі очікує на рішення, які наближають членство України в НАТО.

А президент Володимир Зеленський, перебуваючи в Польщі в середу, заявив, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити членство в НАТО.

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