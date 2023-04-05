Ле Пен упевнено перемогла б Макрона на президентських виборах у Франції – опитування

Лідерка ультраправої французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен нині перемогла б Емманюеля Макрона на виборах президента, якби вони відбулись зараз.

Про це свідчить опитування групи компаній Elabe для телеканалу BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з даними опитування, Ле Пен набрала б 55% голосів виборців у Франції в другому турі голосування, тоді як чинний президент Макрон – лише 45%.

При цьому на останніх виборах у квітні 2022 року лідер партії "Ренесанс" здобув 58,5% проти 41,5% у Ле Пен і став першим за останні два десятиліття президентом Франції, який був обраний на другий термін.

Він мав на увазі феномен, за якого французькі виборці голосують за будь-якого кандидата, окрім ультраправого, аби той не прийшов до влади.

За словами Сананеса, в разі найближчих президентських виборів перемога Ле Пен була б "вражаючою", і "вона здобула б додаткові голоси у всіх електоральних категоріях". Він, однак, підкреслив, що опитування було гіпотетичним, оскільки наступні чергові вибори президента у Франції – аж через чотири роки, і Макрон у них участі брати не зміг би.

Зростання популярності лідерки ультраправого "Національного об’єднання" пов’язане насамперед із суперечливою пенсійною реформою, проти якої виступають близько трьох четвертих населення Франції.

ВІДЕО ДНЯ

Ле Пен практично не втручалась у дебати щодо реформи, лиш нещодавно заявивши, що в разі приходу її партії до влади вона буде скасована, а альтернативна пропозиція – винесена на референдум.