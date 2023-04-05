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Ле Пен упевнено перемогла б Макрона на президентських виборах у Франції – опитування

"Європейська правда"Середа, 5 квітня 2023, 23:06

Лідерка ультраправої французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен нині перемогла б Емманюеля Макрона на виборах президента, якби вони відбулись зараз.

Про це свідчить опитування групи компаній Elabe для телеканалу BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з даними опитування, Ле Пен набрала б 55% голосів виборців у Франції в другому турі голосування, тоді як чинний президент Макрон – лише 45%.

При цьому на останніх виборах у квітні 2022 року лідер партії "Ренесанс" здобув 58,5% проти 41,5% у Ле Пен і став першим за останні два десятиліття президентом Франції, який був обраний на другий термін.

Він мав на увазі феномен, за якого французькі виборці голосують за будь-якого кандидата, окрім ультраправого, аби той не прийшов до влади.

За словами Сананеса, в разі найближчих президентських виборів перемога Ле Пен була б "вражаючою", і "вона здобула б додаткові голоси у всіх електоральних категоріях". Він, однак, підкреслив, що опитування було гіпотетичним, оскільки наступні чергові вибори президента у Франції – аж через чотири роки, і Макрон у них участі брати не зміг би.

Зростання популярності лідерки ультраправого "Національного об’єднання" пов’язане насамперед із суперечливою пенсійною реформою, проти якої виступають близько трьох четвертих населення Франції.

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Ле Пен практично не втручалась у дебати щодо реформи, лиш нещодавно заявивши, що в разі приходу її партії до влади вона буде скасована, а альтернативна пропозиція – винесена на референдум.

Теми: Франціявибориопитування
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