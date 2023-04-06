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Ворожі обстріли Сумщини: майже 230 прильотів, є руйнування

Ольга Глущенко Четвер, 6 квітня 2023, 00:34
Ворожі обстріли Сумщини: майже 230 прильотів, є руйнування
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Протягом минулого дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних громад Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Зокрема. під обстрілами опинилися території Білопільської, Краснопільської, Хотінської, Глухівської, Середино-Будської громад.

Загалом зафіксовано 229 прильотів – ракетний обстріл, а також з РСЗВ, мінометів, артилерії та АГС.

Внаслідок обстрілів зафіксовані руйнування.

У Краснопільській громаді ворогом здійснено обстріл громади за допомогою протитанкових керованих ракет (2 прильоти), артилерії – 3 прильоти і РСЗВ – 19 прильотів. Крім того, під вечір артилерійським обстрілом одного із сіл громади пошкоджено та здійснено підпал господарських приміщень одного з місцевих підприємств.

У Хотінській громаді внаслідок мінометного обстрілу (6 прильотів) пошкоджено 3 приватні житлові будинки та побутову газорозподільну трубу.

ВІДЕО ДНЯ

Глухівська громада: з території РФ здійснено артилерійський обстріл (3 прильоти), а потім ще один (8 прильотів). Внаслідок останнього обстрілу пошкоджено приватне житлове домогосподарство та нежитлові приміщення.

По Середино-Будській громаді росіяни били з мінометів – 5 прильотів та стріляли з АГС – 8 пострілів.

Білопільську громаду росіяни обстрілювали з АГС (70 пострілів) і мінометів – 56 прильотів.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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