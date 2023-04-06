Ворожі обстріли Сумщини: майже 230 прильотів, є руйнування
Протягом минулого дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних громад Сумської області.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Зокрема. під обстрілами опинилися території Білопільської, Краснопільської, Хотінської, Глухівської, Середино-Будської громад.
Загалом зафіксовано 229 прильотів – ракетний обстріл, а також з РСЗВ, мінометів, артилерії та АГС.
Внаслідок обстрілів зафіксовані руйнування.
У Краснопільській громаді ворогом здійснено обстріл громади за допомогою протитанкових керованих ракет (2 прильоти), артилерії – 3 прильоти і РСЗВ – 19 прильотів. Крім того, під вечір артилерійським обстрілом одного із сіл громади пошкоджено та здійснено підпал господарських приміщень одного з місцевих підприємств.
У Хотінській громаді внаслідок мінометного обстрілу (6 прильотів) пошкоджено 3 приватні житлові будинки та побутову газорозподільну трубу.
Глухівська громада: з території РФ здійснено артилерійський обстріл (3 прильоти), а потім ще один (8 прильотів). Внаслідок останнього обстрілу пошкоджено приватне житлове домогосподарство та нежитлові приміщення.
По Середино-Будській громаді росіяни били з мінометів – 5 прильотів та стріляли з АГС – 8 пострілів.
Білопільську громаду росіяни обстрілювали з АГС (70 пострілів) і мінометів – 56 прильотів.