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РФ заявила про падіння українського літака і затримання пілота у Брянській області

Четвер, 6 квітня 2023, 02:58
РФ заявила про падіння українського літака і затримання пілота у Брянській області
фото: baza

У Росії заявили, що затримали пілота нібито українського легкомоторного літака, який розбився у Брянській області.

Джерело: росЗМІ ТАСС із посиланням на прикордонне управління ФСБ Росії, Baza, Meduza

Деталі: Повідомляється, нібито російські прикордонники затримали пілота українського легкомоторного літака, що намагався втекти.

Літак, пишуть росЗМІ, зазнав аварії у Брянській області.

"Співробітниками Прикордонного управління ФСБ Росії по Брянській області 05.04.2023 зафіксовано порушення державного кордону з України в Російську Федерацію українським легкомоторним літаком. Літак з невстановлених причин зазнав аварії в районі населеного пункту Бутовськ Брянської області. Пілота (громадянина України), який намагався втекти на українську територію, затримано прикордонним нарядом", - ідеться в повідомленні спецслужби.

У пресслужбі російської спецслужби заявляють, що "стосовно іноземця проводиться розгляд", за його результатами "буде ухвалено процесуальне рішення".

Російські Telegram-канали опублікували фото нібито затриманого чоловіка та пошкодженого літака, а також відео допиту пілота.

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Поблизу літака, який упав, нібито знайшли присипані землею бронежилет і автомат.

На відео чоловік назвався Олександром Морозовим. Він повідомив, що приватно працює цивільним пілотом і не літав з початку війни. Документів при ньому не було. Також він підтвердив, що бронежилет і автомат належать йому, заявивши, що перед польотом отримав їх "для безпеки".

Йому начебто запропонували здійснити політ на висоті 50 метрів зі стартом у Київській області (він повинен був летіти за іншим літаком), щоб перевірити роботу української ППО та зробити аерозйомку у зазначеному місці. За це він нібито мав отримати 50 тисяч гривень.

На відео чоловік також каже, що не знав, що потрапив на території РФ, оскільки його планшет вийшов з ладу.

РосЗМІ пишуть, що Морозов навчився літати у віці 50 років, пройшовши навчання наприкінці 2000-х років. Потім він придбав собі невеликий літак, а пізніше "вирішив побудувати аеродром і літати з нього собі на втіху".

Під час конфлікту на Донбасі він доставляв до лікарень поранених українських військових. Також чоловік займався патрулюванням кордону в Харківській області.

На базі аеродрому, створеного Морозовим, працює волонтерське об'єднання пілотів "Цивільний повітряний патруль", пілоти якого беруть участь у бойових діях. 

Теми: Росіяавіа
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