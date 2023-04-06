РФ заявила про падіння українського літака і затримання пілота у Брянській області
У Росії заявили, що затримали пілота нібито українського легкомоторного літака, який розбився у Брянській області.
Джерело: росЗМІ ТАСС із посиланням на прикордонне управління ФСБ Росії, Baza, Meduza
Деталі: Повідомляється, нібито російські прикордонники затримали пілота українського легкомоторного літака, що намагався втекти.
Літак, пишуть росЗМІ, зазнав аварії у Брянській області.
"Співробітниками Прикордонного управління ФСБ Росії по Брянській області 05.04.2023 зафіксовано порушення державного кордону з України в Російську Федерацію українським легкомоторним літаком. Літак з невстановлених причин зазнав аварії в районі населеного пункту Бутовськ Брянської області. Пілота (громадянина України), який намагався втекти на українську територію, затримано прикордонним нарядом", - ідеться в повідомленні спецслужби.
У пресслужбі російської спецслужби заявляють, що "стосовно іноземця проводиться розгляд", за його результатами "буде ухвалено процесуальне рішення".
Російські Telegram-канали опублікували фото нібито затриманого чоловіка та пошкодженого літака, а також відео допиту пілота.
Поблизу літака, який упав, нібито знайшли присипані землею бронежилет і автомат.
На відео чоловік назвався Олександром Морозовим. Він повідомив, що приватно працює цивільним пілотом і не літав з початку війни. Документів при ньому не було. Також він підтвердив, що бронежилет і автомат належать йому, заявивши, що перед польотом отримав їх "для безпеки".
Йому начебто запропонували здійснити політ на висоті 50 метрів зі стартом у Київській області (він повинен був летіти за іншим літаком), щоб перевірити роботу української ППО та зробити аерозйомку у зазначеному місці. За це він нібито мав отримати 50 тисяч гривень.
На відео чоловік також каже, що не знав, що потрапив на території РФ, оскільки його планшет вийшов з ладу.
РосЗМІ пишуть, що Морозов навчився літати у віці 50 років, пройшовши навчання наприкінці 2000-х років. Потім він придбав собі невеликий літак, а пізніше "вирішив побудувати аеродром і літати з нього собі на втіху".
Під час конфлікту на Донбасі він доставляв до лікарень поранених українських військових. Також чоловік займався патрулюванням кордону в Харківській області.
На базі аеродрому, створеного Морозовим, працює волонтерське об'єднання пілотів "Цивільний повітряний патруль", пілоти якого беруть участь у бойових діях.