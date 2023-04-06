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Інтенсивність ворожих обстрілів у березні зросла – ДПСУ

Ольга Глущенко Четвер, 6 квітня 2023, 04:40
Інтенсивність ворожих обстрілів у березні зросла – ДПСУ
Андрій Демченко. фото медіацентру "Україна - Укрінформ"

У березні прикордонники разом з іншими підрозділами Сил оборони брали участь у понад 900 бойових зіткненнях з агресором.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі Укрінформу

Пряма мова: "Протягом березня прикордонники витримали понад 1800 обстрілів, які здійснював ворог по позиціям наших військовослужбовців.

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Їх інтенсивність у порівнянні з попереднім місяцем збільшилася на 11%.

Спільно з іншими підрозділами прикордонники протягом березня брали участь у більш ніж 900 бойових зіткненнях з агресором. Також у ході спільних дій знищено значну кількість живої сили противника та ворожої техніки".

Деталі: За його словами, атаки ворога українські військовослужбовці постійно відбивають на Авдіївському, Лиманському та Бахмутському напрямках. На останньому ворог продовжує концентрувати свої найбільші наступальні спроможності попри значні втрати. Окупанти намагаються використовувати тактику виснаження і тотального руйнування.

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Особливо речник відзначив ефективні дії груп аеророзвідки прикордонних підрозділів, які не лише нищать ворога, а й корегують вогонь артилерії по позиціях противника.

Теми: ЄСдопомога Українізброя
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