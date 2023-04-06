Захисники за добу знищили 390 окупантів і ворожий гелікоптер
Четвер, 6 квітня 2023, 08:15
Росія у війні проти України вже втратила 176 630 солдатів, 7 013 бойових броньованих машин, 3 631 танк та 292 гелікоптери.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 176 630 (+390) осіб ліквідовано,
- танків – 3 631 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 7 013 (+8) од,
- артилерійських систем – 2 714 (+7) од,
- РСЗВ – 532 (+0) од,
- засобів ППО – 281 (+1) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 292 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 287 (+4) од,
- крилатих ракет – 911 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 574 (+1) од,
- спеціальної техніки – 302 (+3) од.
Дані уточнюються.
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