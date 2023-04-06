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Захисники за добу знищили 390 окупантів і ворожий гелікоптер

Ірина БалачукЧетвер, 6 квітня 2023, 08:15
Захисники за добу знищили 390 окупантів і ворожий гелікоптер
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у війні проти України вже втратила 176 630 солдатів, 7 013 бойових броньованих машин, 3 631 танк та 292 гелікоптери.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 176 630 (+390) осіб ліквідовано,   
  • танків – 3 631 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 7 013 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2 714 (+7) од,
  • РСЗВ – 532 (+0) од,
  • засобів ППО – 281 (+1) од,
  • літаків – 306 (+0) од,
  • гелікоптерів – 292 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 287 (+4) од,
  • крилатих ракет – 911 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 574 (+1) од,
  • спеціальної техніки – 302 (+3) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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