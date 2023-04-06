Прем’єрка Фінляндії подала у відставку після поразки на виборах

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін подала президенту Саулі Нііністьо прохання про відставку уряду.

Церемонія відбулася в офіційній резиденції президента Фінляндії в четвер вранці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на фінського телерадіомовника Yle.

Відставка уряду Марін пов’язана з проведенням у країні парламентських виборів 2 квітня, на яких соціал-демократи прем’єрки зайняли третє місце.

"Шановний президенте республіки, з повагою прошу вас звільнити мене та інших членів урядової ради", – сказала Марін.

Президент Нііністьо прийняв прохання про відставку. Уряд Марін працюватиме у статусі тимчасового, доки партії не сформують новий кабінет.

Петтері Орпо, голова Національної коаліційної партії, яка виграла вибори, наступного тижня розпочне консультації про формування уряду.

Напередодні Марін заявила, що восени залишить посаду голови Соціал-демократичної партії.

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На виборах у неділю 2 квітня Марін прагнула здобути ще один термін на своїй посаді, але це їй не вдалося.

Детально про зміну влади у Фінляндії та про те, чого чекати від відставки Санни Марін з посади прем'єра, читайте на сайті "ЄП".