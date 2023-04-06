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Прем’єрка Фінляндії подала у відставку після поразки на виборах

"Європейська правда"Четвер, 6 квітня 2023, 10:54

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін подала президенту Саулі Нііністьо прохання про відставку уряду. 

Церемонія відбулася в офіційній резиденції президента Фінляндії в четвер вранці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на фінського телерадіомовника Yle.

Відставка уряду Марін пов’язана з проведенням у країні парламентських виборів 2 квітня, на яких соціал-демократи прем’єрки зайняли третє місце.

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"Шановний президенте республіки, з повагою прошу вас звільнити мене та інших членів урядової ради", – сказала Марін.

Президент Нііністьо прийняв прохання про відставку. Уряд Марін працюватиме у статусі тимчасового, доки партії не сформують новий кабінет.

Петтері Орпо, голова Національної коаліційної партії, яка виграла вибори, наступного тижня розпочне консультації про формування уряду.

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Напередодні Марін заявила, що восени залишить посаду голови Соціал-демократичної партії.

На виборах у неділю 2 квітня Марін прагнула здобути ще один термін на своїй посаді, але це їй не вдалося.

Детально про зміну влади у Фінляндії та про те, чого чекати від відставки Санни Марін з посади прем'єра, читайте на сайті "ЄП".

Теми: Фінляндія
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