Макрон про поїздку до Китаю: Ключовою темою буде наближення миру

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що наближення миру в Україні буде основною темою його розмови з лідером Китаю під час візиту.

Про це він заявив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Макрон зазначив, що планує обговорювати з Сі Цзіньпіном економічні питання, продовольчу безпеку, захист клімату та біорізноманіття, але війна в Україні буде темою номер один.

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"Я переконнаий, що Китай має зіграти провідну роль у відновленні миру. Саме це я приїхав обговорити і просувати", - зазначив президент Франції.

Макрон приїздить до Китаю 6 квітня. Напередодні візиту Макрон і президент США Джо Байден у телефонній розмові домовилися спонукати Китай до дій для прискорення закінчення війни в Україні.

За джерелами ЗМІ у Єлисейському палаці, французька сторона вважає, що з огляду на тісні зв’язки з Росією Китай може бути однією з небагатьох країн, яка може "змінити правила гри" в контексті війни в Україні.

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У Китай прибула також глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Днями вона підкреслила, що роль Китаю щодо війни в Україні буде важливою для відносин з ЄС.