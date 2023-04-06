Вартість нового пакета військової підтримки Литви сягне близько 41 млн євро

Голова оборонного відомства Литви Арвідас Анушаускас оголосив про вартість нового пакета військової допомоги, який балтійська держава передасть Україні.

Про це Анушаускас написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Міністр зазначив, що вартість нового литовського пакета військової підтримки України сягне близько 41 млн євро.

"Він складатиметься з надісланого обладнання, нових надходжень, внесків у міжнародні фонди", – йдеться у повідомленні міністра без подальших уточнень.

Днями литовський міністр відвідав Харків разом з українським колегою Олексієм Резніковим.

Наприкінці березня підготовку чергового пакета військової допомоги для України анонсував президент Литви Гітанас Науседа.