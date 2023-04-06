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Вартість нового пакета військової підтримки Литви сягне близько 41 млн євро

"Європейська правда"Четвер, 6 квітня 2023, 13:34
Вартість нового пакета військової підтримки Литви сягне близько 41 млн євро
фото з Твіттера Анушаускаса

Голова оборонного відомства Литви Арвідас Анушаускас оголосив про вартість нового пакета військової допомоги, який балтійська держава передасть Україні.

Про це Анушаускас написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Міністр зазначив, що вартість нового литовського пакета військової підтримки України сягне близько 41 млн євро. 

"Він складатиметься з надісланого обладнання, нових надходжень, внесків у міжнародні фонди", – йдеться у повідомленні міністра без подальших уточнень.

Днями литовський міністр відвідав Харків разом з українським колегою Олексієм Резніковим.

Наприкінці березня підготовку чергового пакета військової допомоги для України анонсував президент Литви Гітанас Науседа.

Теми: допомога УкраїніЛитва
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