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Сейм Литви: Саміт у Вільнюсі повинен запросити Україну в НАТО

Четвер, 6 квітня 2023, 14:20

Литовський парламент у четвер одноголосно схвалив резолюцію, у якій міститься пункт про необхідність офіційно запросити Україну приєднатися до НАТО на саміті Альянсу, що пройде у Вільнюсі у липні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інформує LRT.

В ухваленому документі сказано, що необхідно запросити Україну "приєднатися до НАТО у ролі держави-члена" на саміті НАТО у Вільнюсі. 

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При цьому парламентарі підкреслили, що "підписати протоколи про вступ і запустити процес ратифікації потрібно, щойно дозволять умови".

Згідно з резолюцією, яку подали представники різних політичних груп, запрошення України було б стратегічним рішенням НАТО, спрямованим на досягнення миру в Україні та Європі.

У документі також підкреслена необхідність значного посилення передової оборони і стримування в Балтійському регіоні та в усій східній частині НАТО, а також збільшення сухопутних сил Альянсу, які постійно дислокуються в Литві, до рівня бригади.

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Резолюція також закріплює прагнення посилити інтегровану протиповітряну і протиракетну оборону, в тому числі можливості протиповітряної оборони у Литві і в усьому регіоні.

Також документ закріплює прагнення забезпечити готовність приймати війська союзників на території країни.

Литва вперше прийматиме саміт НАТО 11-12 липня. У ньому візьмуть участь близько 40 делегацій з країн-членів і партнерів НАТО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що на саміті у Вільнюсі Альянс має запропонувати подальші кроки для членства України – зокрема, стратегічні гарантії безпеки на її шляху євроатлантичної інтеграції.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, амбіція України полягає у тому, щоб на саміті у Вільнюсі влітку якнайдалі просунутися до членства в Альянсі.

Дивіться також детальний розбір про те, коли можна чекати на домовленість про вступ України до НАТО і якою вона буде.

Теми: ЛитваНАТО
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