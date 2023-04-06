Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сейм Литви: Саміт у Вільнюсі повинен запросити Україну в НАТО

Четвер, 6 квітня 2023, 14:20

Литовський парламент у четвер одноголосно схвалив резолюцію, у якій міститься пункт про необхідність офіційно запросити Україну приєднатися до НАТО на саміті Альянсу, що пройде у Вільнюсі у липні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інформує LRT.

В ухваленому документі сказано, що необхідно запросити Україну "приєднатися до НАТО у ролі держави-члена" на саміті НАТО у Вільнюсі. 

При цьому парламентарі підкреслили, що "підписати протоколи про вступ і запустити процес ратифікації потрібно, щойно дозволять умови".

Згідно з резолюцією, яку подали представники різних політичних груп, запрошення України було б стратегічним рішенням НАТО, спрямованим на досягнення миру в Україні та Європі.

У документі також підкреслена необхідність значного посилення передової оборони і стримування в Балтійському регіоні та в усій східній частині НАТО, а також збільшення сухопутних сил Альянсу, які постійно дислокуються в Литві, до рівня бригади.

Резолюція також закріплює прагнення посилити інтегровану протиповітряну і протиракетну оборону, в тому числі можливості протиповітряної оборони у Литві і в усьому регіоні.

ВІДЕО ДНЯ

Також документ закріплює прагнення забезпечити готовність приймати війська союзників на території країни.

Литва вперше прийматиме саміт НАТО 11-12 липня. У ньому візьмуть участь близько 40 делегацій з країн-членів і партнерів НАТО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що на саміті у Вільнюсі Альянс має запропонувати подальші кроки для членства України – зокрема, стратегічні гарантії безпеки на її шляху євроатлантичної інтеграції.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, амбіція України полягає у тому, щоб на саміті у Вільнюсі влітку якнайдалі просунутися до членства в Альянсі.

Дивіться також детальний розбір про те, коли можна чекати на домовленість про вступ України до НАТО і якою вона буде.

Теми: ЛитваНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія "прикриває" артилерією зниження своїх наступальних можливостей – ISW

NYT оприлюднив секретну інформацію про війну Росії в Україні

Україна домовилася з Польщею про купівлю 200 БТР Rosomak – Зеленський

У МЗС дорікнули Ватикану за намагання прирівняти жертву й агресора

Священника, який побив військового в Хмельницькому, оголосили в розшук

Онуфрій запевняє, що паспорта РФ уже позбувся, але не каже, коли

Усі новини...
Литва
Вартість нового пакета військової підтримки Литви сягне близько 41 млн євро
"Не послухав навіть матір": президент Литви визнав, що був членом Компартії
Литва подає позов проти Білорусі до суду ООН через шантаж мігрантами
Останні новини
07:58
Нічна ворожа атака Запоріжжя: мерія повідомила про двох загиблих
06:58
На Херсонщині окупанти посилюють рейди – штаб
06:30
Сили оборони відбили за добу понад пів сотні ворожих атак – зведення
04:56
Ізраїль відповів ударами на випущені ракети з території Сирії – CNN
03:58
Росія "прикриває" артилерією зниження своїх наступальних можливостей – ISW
02:58
Паспортизація РФ на Херсонщині: окупанти обіцяють "житлові сертифікати" – ЦНС
02:15
Росіяни били по Сумщині, скидали міни та ВОГ
01:15
фотоНа Київщині трактор підірвався на протитанковій міні
00:36
NYT оприлюднив секретну інформацію про війну Росії в Україні
23:37
Міноборони Молдови попередило про пересування техніки: готуються навчання миротворців
Усі новини...
Реклама: