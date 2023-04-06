На оборонний завод під Москвою прилетів невідомий дрон

У підмосковних Хімках на території підприємства з розробки зенітних керованих ракет "МКБ "Факел" знайшли безпілотник, що впав.

Джерело: ТАСС, "Медуза" та інформаційні телеграм-канали

Деталі: Як повідомляється з посиланням на джерело в силових структурах, напередодні на території МКБ "Факел" знайдено квадрокоптер, оснащений фото- і відеокамерою, який впав. Попередньо стверджується, що "бойового навантаження на ньому не було".

Дрон - саморобний, розміром 30 на 30 сантиметрів. Його знайшли охоронці підприємства під час обходу території. За попередніми даними, безпілотник упав через роботу засобів радіоелектронної боротьби.

Інші джерела розповіли, що ще один саморобний дрон упав біля приватного будинку неподалік від промзони в підмосковному Подольську. Поруч із місцем падіння розташовані заводи з виробництва залізничного транспорту і виготовлення гідродвигунів.

Влада Підмосков'я та правоохоронні органи повідомлення про падіння безпілотників не коментують.

Нагадаємо: З кінця лютого кілька разів повідомлялося про падіння безпілотників у Підмосков'ї. 28 лютого в селі Губастово в Коломенському районі неподалік від газової компресорної станції "Газпрому" впав дрон, як стверджувалося, начинений вибухівкою.

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Повідомлялося, що інший безпілотник міг вибухнути в самій Коломні на початку березня. 28 березня біля залізничних колій у Новій Москві виявили уламки дрона з написом "Слава Україні" на корпусі.