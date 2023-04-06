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Орбан хоче продовжити собі надзвичайні повноваження через війну в Україні

"Європейська правда"Четвер, 6 квітня 2023, 17:35

Парламент Угорщини розгляне можливість продовжити "воєнну надзвичайну ситуацію" в країні, яка дозволяє прем’єр-міністру Віктору Орбану ухвалювати ключові рішення урядовими постановами в обхід депутатів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На сайті парламенту Угорщини цього тижня з’явився проєкт поправки до спеціального закону "Про запобігання та управління наслідками збройного конфлікту на території сусідньої країни або спричиненої цим гуманітарної катастрофи в Угорщині".

Він був ухвалений у травні 2022 року на тлі різкого зростання цін на енергоресурси в Угорщині через повномасштабне вторгнення Росії.

Проєкт передбачає продовження дії "воєнної надзвичайної ситуації" в Угорщині на шість місяців. Для ухвалення документа потрібні дві третини голосів у парламенті, які партія Орбана "Фідес" має разом із партнерами по коаліції.

Правовий режим, який діє в Угорщині майже рік, дозволяє ухвалювати ключові рішення – наприклад, про обмеження цін на енергоресурси – без схвалення парламенту.

Подібними повноваженням Орбан керувався і під час пандемії коронавірусу, за що його критикували опозиція та Європейський Союз.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, що в липні 2022 року під керівництвом прем’єр-міністра Угорщини було створено новий орган – Раду оборони, яка має "особливі повноваження" для "захисту безпеки й суверенітету" країни.

Теми: ОрбанУгорщинаУкраїнавійна
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