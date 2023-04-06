Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії критично мало ракет – Данілов

Євген КізіловЧетвер, 6 квітня 2023, 18:17
У Росії критично мало ракет – Данілов
Олексій Данілов, фото Дмитра Ларіна, УП

Кількість ракет у Росії знизилась до максимально критичного рівня.

Джерело: секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Ми відстежуємо кількість ракет, які є на території російської федерації. Вона дійсно знизилась до максимально критичного рівня. Але це не значить, що загрози немає. Будь-яке влучання ракети, внаслідок якого загинули наші громадяни, зруйновано інфраструктуру – це трагедія".

Деталі: Секретар РНБО додав, що Росія не має можливості нарощувати ракетні ресурси в тій кількості, в якій би хотіла.

Що передувало: 9 березня Росія здійснила черговий масований удар по Україні, але вже з урахуванням дефіциту високоточних ракет. За даними розвідки, ці ракети РФ виробляла цілий місяць.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіязброяДанілов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Міноборони Данії анонсували поставки САУ CAESAR і танків Leopard 1

В мережі невідомі поширюють фейкові публікації від імені "Української правди": УП звертається в СБУ

відеоСБУ показала ексклюзивні кадри зі звільненими бранцями РФ

Заволодіння 500 мільйонами: НАБУ оголосило в розшук ексголову Фонду держмайна Сенниченка

фото, відеоУкраїна повернула з полону РФ ще 100 своїх захисників

Рада проголосувала за повернення 30 тис. грн виплат усім військовим. Але це не остаточно

Усі новини...
Росія
Данілов: Росія не зняла з порядку денного ліквідацію Зеленського
До Росії вивезли близько 2,5 тисяч в’язнів із окупованих територій – Лубінець
Росіянам не дає спокою успіх ChatGPT: замислили нейромережу "Жириновський"
Останні новини
22:00
В Росії хочуть розсилати повістки по інтернету: ухилянтам заборонять виїзд з країни
21:46
Ветерани зможуть отримати грант на власний бізнес: що для цього потрібно
21:33
США закличуть союзників посилити фінансовий тиск на РФ і збільшити допомогу Україні
21:21
В "Антонові" очікують, що друга "Мрія" приноситиме $30 мільйонів щороку
21:10
Пентагон прокоментував "зливи" секретних документів: дуже серйозний безпековий ризик
21:01
На Херсонщині росіяни з безпілотника атакували човен з людьми – ОВА
20:57
Офіційно про війну можуть говорити три людини – Маляр про "витік" даних
20:47
Прем'єр Греції запевнив Зеленського в підтримці України стільки, скільки буде необхідно
20:27
Резніков запросив іноземних пілотів F-16 в Україну воювати з Росією
20:26
"Хлопці, ви все, що в нас є": бійці ССО отримали зворушливий лист від підлітка
Усі новини...
Реклама: