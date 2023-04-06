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У Росії критично мало ракет – Данілов

Євген КізіловЧетвер, 6 квітня 2023, 18:17
У Росії критично мало ракет – Данілов
Олексій Данілов, фото Дмитра Ларіна, УП

Кількість ракет у Росії знизилась до максимально критичного рівня.

Джерело: секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Ми відстежуємо кількість ракет, які є на території російської федерації. Вона дійсно знизилась до максимально критичного рівня. Але це не значить, що загрози немає. Будь-яке влучання ракети, внаслідок якого загинули наші громадяни, зруйновано інфраструктуру – це трагедія".

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Деталі: Секретар РНБО додав, що Росія не має можливості нарощувати ракетні ресурси в тій кількості, в якій би хотіла.

Що передувало: 9 березня Росія здійснила черговий масований удар по Україні, але вже з урахуванням дефіциту високоточних ракет. За даними розвідки, ці ракети РФ виробляла цілий місяць.

Теми: РосіязброяДанілов
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