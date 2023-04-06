Міноборони шукає борців з корупцією в міністерстві
У Міністерстві оборони оголосили про відбір на посади до новоствореного Департаменту із питань запобігання корупції.
Джерело: Міноборони
Дослівно: "Оголошено відбір на вакантні посади державної служби у Департамент з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони України.
Відбір мотивованих та кваліфікованих кадрів у новосформований підрозділ здійснюється на вакантні посади державної служби головних спеціалістів до відділів контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, а також фахівців з питань виявлення та запобігання корупції".
Деталі: Новостворений департамент займеться виявленням корупційних ризиків у Міноборони.
Майбутні держслужбовці повинні не мати судимостей та не знаходитися в Єдиному держреєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
Перевагою буде досвід роботи, пов'язаної з протидією корупції, та досвід у сфері публічних закупівель.
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Передісторія:
- Видання ZN.ua 21 січня повідомило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва. Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції. Особливого розголосу набула інформація про "курячі яйця за 17 гривень": у розслідуванні журналістів йшлося про ціну за штуку, хоча в документі фігурувала ціна за 100 грамів.
- Міноборони назвало інформацію про задорогі харчі введенням в оману та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ, а міністр оборони Олексій Резніков відкинув звинувачення до Міноборони. Пізніше в інтерв'ю "Українській правді" Резніков визнав, що був занадто емоційний та обіцяв ретельно перевірити всі факти, виявлені журналістами.
- Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку і був звільнений 24 січня на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових. Було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони, про що стало відомо 25 січня.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив оновити систему державних закупівель для Збройних сил України, яка передбачатиме публікацію цін на продукти й товари.
- В кінці лютого Міноборони опублікувано оновлені договори по закупівлю продуктів для армії, згідно з якими, послуга із забезпечення харчування складатиме від 137 до 144, гривень, терміни контрактів зменшили, а ціни на продукти знизилися. Зокрема яйця коштуватимуть – 8-9 гривень.