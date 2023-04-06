Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міноборони шукає борців з корупцією в міністерстві

Альона Мазуренко Четвер, 6 квітня 2023, 21:40
Міноборони шукає борців з корупцією в міністерстві
МІНОБОРОНИ. ФОТО З САЙТУ "АРМІЯINFORM"

У Міністерстві оборони оголосили про відбір на посади до новоствореного Департаменту із питань запобігання корупції.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Оголошено відбір на вакантні посади державної служби у Департамент з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони України.

Реклама:

Відбір мотивованих та кваліфікованих кадрів у новосформований підрозділ здійснюється на вакантні посади державної служби головних спеціалістів до відділів контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, а також фахівців з питань виявлення та запобігання корупції".

Деталі: Новостворений департамент займеться виявленням корупційних ризиків у Міноборони.

Майбутні держслужбовці повинні не мати судимостей та не знаходитися в Єдиному держреєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

ВІДЕО ДНЯ

Перевагою буде досвід роботи, пов'язаної з протидією корупції, та досвід у сфері публічних закупівель.

Знати більше: Від вертольотів у Мексиці до їдальні в Костянтинівці. Що приховують силовики у гучних справах про корупцію в Міноборони

Передісторія:

Теми: Мінобороникорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Міноборони
Керівник нової агенції тилового забезпечення армії: Мова не лише про тендери без корупції
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Останні новини
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
Усі новини...
Реклама: