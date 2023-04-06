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Міноборони шукає борців з корупцією в міністерстві

Альона Мазуренко Четвер, 6 квітня 2023, 21:40
Міноборони шукає борців з корупцією в міністерстві
МІНОБОРОНИ. ФОТО З САЙТУ "АРМІЯINFORM"

У Міністерстві оборони оголосили про відбір на посади до новоствореного Департаменту із питань запобігання корупції.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Оголошено відбір на вакантні посади державної служби у Департамент з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони України.

Відбір мотивованих та кваліфікованих кадрів у новосформований підрозділ здійснюється на вакантні посади державної служби головних спеціалістів до відділів контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, а також фахівців з питань виявлення та запобігання корупції".

Деталі: Новостворений департамент займеться виявленням корупційних ризиків у Міноборони.

Майбутні держслужбовці повинні не мати судимостей та не знаходитися в Єдиному держреєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Перевагою буде досвід роботи, пов'язаної з протидією корупції, та досвід у сфері публічних закупівель.

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Теми: Мінобороникорупція
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